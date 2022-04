BREAKING - Vladimir Putin anunță cucerirea orașului Mariupol: este un succes/ Video

Preşedintele rus Vladimir Putin apreciază vineri că forţele sale au preluat ”cu succes” controlul asupra oraşului ucrainean Mariupol şi ordonă asedierea ultimilor combatanţi ucraineni şi nu luarea cu asalt a oţelărei Azovstal, în care s-au baricadat, relatează AFP.

”Sfârşitul activităţii de eliberare a Mariupolului este un succes”, îi spune Vladimir Putin ministrului său al Apărării Serghei Şoigu, după ce îi spune că o luare cu asalt a Azovstal ”nu este potrivită” şi că este necesar ca ”zona (să fie asediată) în aşa fel încât să nu treacă nici măcar o muscă”.

”Consider că asaltul propus al zonei industriale nu este potrivit. Vă ordon să-l anulaţi”, îi spune Putin.

”Trebuie să ne gândim (...) la viaţa şi la sănătatea militarilor şi ofiţerilor noştri. Nu trebuie să intrăm în aceste catacombe şi să ne târâm sub pământ”, continuă el.

”Blocaţi toată această zonă în aşa fel încât să nu treacă nici măcar o muscă”, subliniază el.

În acest vast complex industrial se află în continuare 2.000 de militari ucraineni, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Vladimir Putin le-a promis să le ”salveze viaţa” celor care se predau.

”Propuneţi încă o dată tuturor celor care nu au depus armele să o facă. Partea rusă le garantează salvarea vieţii şi tratarea cu demnitate”, declară Putin.

At the Kremlin, Putin meets with Defense Minister Shoigu, who says that Mariupol is now “liberated” except for the 2,000+ “nationalists” holed up at the Azovstal iron and steel works. https://t.co/x90qO1mSgl pic.twitter.com/NaV8JCQVib