Uniunea Europeană deplânge refuzul "inamical" al Regatului Unit de a acorda statut diplomatic reprezentanţei sale la Londra şi speră să rezolve acest diferend de "manieră satisfăcătoare", a declara luni şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, relatează AFP potrivit agerpres.

Subiectul a fost discutat în cursul unei reuniuni a miniştrilor de externe ai UE la Bruxelles şi "a prevalat unitatea în a considera că acest gest nu se află printre cele mai amicale", a comentat Borrell.

"Este primul semnal adresat de Regatul Unit după plecarea sa din UE şi un semn de destul rău augur pentru ceea ce va urma", avertizat reprezentantul spaniol."Avem 143 de reprezentanţe ale UE în întreaga lume şi toate au statutul diplomatic în conformitate cu Convenţia de la Viena care permite reciprocitate. Aceasta este regula", a afirmat şeful diplomaţiei UE."Regatul Unit ar fi singura ţară din lume care nu ar accepta să recunoască reprezentanţei UE statutul diplomatic la care are dreptul", a subliniat el, adăugând că are "mari speranţe să rezolve acest diferend de manieră satisfăcătoare pentru ambele părţi".Regatul Unit a anunţat la rândul său nominalizarea lui Lindsay Croisdale-Appleby ca reprezentant al ţării pe lângă UE.Sunt în curs negocieri pentru a stabili dacă ambasadorul UE la Londra, Joao Vale de Almeida, şi echipa sa trebuie să beneficieze de o imunitate diplomatică completă în virtutea Convenţiei de la Viena, la fel ca diplomaţii unui stat suveran, aşa cum susţine Bruxellesul, sau de imunitatea conferită organizaţiilor internaţionale, poziţie privilegiată de Londra.Regatul Unit a ieşit din Uniunea Europeană pe 31 ianuarie 2020 şi, la finalul unei perioade de tranziţie de 11 luni, a ieşit de sub incidenţa tuturor regulilor europene părăsind piaţa unică şi uniunea vamală pe 31 decembrie