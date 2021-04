Brian Johnson (AC/DC) a anunţat că va lansa cartea de memorii 'The Lives of Brian'

Brian Johnson, solist al formaţiei AC/DC, a anunţat că va lansa cartea de memorii "The Lives of Brian" pe 26 octombrie, potrivit contactmusic.com, relatează News.ro.

Volumul, care urmăreşte copilăria şi viaţa în turnee împreună cu una dintre cele mai emblematice formaţii rock din toate timpurile, va fi lansată pe 26 octombrie de Penguin Books.

Johnson a declarat: "Am avut nopţi lungi şi unele grozave, zile proaste şi multe bune. Am trecut de la băiat de cor la cântăreţ rock'n'roll şi acum am scris o carte despre asta".

Cartea abordează şi lupta solistului în vârstă de 73 de ani cu problemele de auz, din cauza căruia a fost nevoit să nu mai cânte în direct acum cinci ani, fiind complet surd.

"Timp de mai mult de un deceniu (Johnson) a încercat să îşi pună amprenta în cadrul mai multor trupe. El a apărut la "Top of the Pops", a făcut un turneu în Australia şi totuşi marele succes părea departe. Apoi a fost invitat la Londra la o audiţie pentru una dintre cele mai mari trupe rock din lume. AC/DC era o formaţie în criză după moartea tragică a solistului Bon Scott, dar cu Brian în frunte au înregistrat capodopera lor, "Back in Black". A devenit cel mai bine vândut album rock din toate timpurile. Turneul care a urmat a avut loc cu stadioane pline iar noul solist a fost acceptat de fani", potrivit comunicatului.

În 2016, Brian Johnson a fost nevoit să părăsească trupa după ce a fost diagnignosticat cu pierderea auzului, doar pentru a reveni pentru lansarea din 2020 a albumului "Power Up". Autobiografia lui Johnson apare după ce AC/DC a revenit anul trecut cu "power Up", primul album de la "Rock Or Bust" din 2014.