Britanicii de la Jethro Tull lansează primul album din ultimii 20 de ani

Jethro Tull a anunţat lansarea „The Zealot Gene”, primul album de studio al grupului britanic în decurs de 20 de ani, informează revista Uncut.

Acesta va fi primul album al trupei progressive rock ca parte a noului acord de înregistrări semnat cu InsideOutMusic/Sony Music.

„După 54 de ani în lumea muzicii înregistrate, cu mare plăcere semnez acum un contract pentru Jethro Tull cu o companie de discuri care îmi aminteşte, în multe feluri, de vechea Chrysalis, atât independentă cât şi, în ultimii ani, ca parteneră a EMI”, a spus liderul Ian Anderson.

Nu a fost încă dezvăluită data lansării albumului, însă casa de discuri a precizat că acesta urmează să apară la începutul anului 2022.

„The Zealot Gene”, finalizat, este primul LP de studio al trupei de la „J Tull Dot Com” (1999), fără a fi luat în calcul „The Jethro Tull Christmas Album” (2003), potrivit unui comunicat.

Vestea noului disc vine după ce anul trecut solistul şi flautistul trupei britanice a dezvăluit într-un interviu acordat lui Dan Rathner că a fost diagnosticat cu o afecţiune incurabilă a plămânilor.

El a declarat că a fost diagnosticat cu boala obstructivă pulmonară cronică (COPD). Anderson a mai spus că, deşi „zilele îmi sunt numărate”, urmează un tratament şi că se simte relativ bine într-un mediu nepoluat. El a afirmat că o cauză probabilă a acestui diagnostic o reprezintă maşinile de fum de pe scenă.

În prezent, trupa Jethro Tull este formată din Ian Anderson, chitaristul Joe Parrish-James, bateristul Scott Hammond, pianistul John O’Hara şi basistul David Goodier. Pentru noul album a colaborat şi chitaristul Florian Opahle, însă el nu face parte din nucleul grupului.

Trupa britanică Jethro Tull a fost înfiinţată de chitaristul şi flautistul Ian Anderson, în 1967, în Luton. Cu 21 de albume de studio, între care s-au remarcat „Aqualung” (1971), „Thick as a Brick” (1972) şi „Too Old to Rock 'n' Roll: Too Young to Die!” (1976), grupul reprezintă „una dintre cele mai excentrice trupe progressive rock”, după cum a fost descris de revista Rolling Stone. Deşi a cunoscut numeroase modificări de componenţă şi a trecut prin perioade de pauză, Jethro Tull a vândut albume în peste 60 de milioane de copii în toată lumea.

Cel mai recent, trupa a concertat în România în 2017, an în care a lansat şi colecţia „The String Quartets”.