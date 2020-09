Bucureștiul găzduiește a cincea ediţie DokStation Music Documentary Film Festival, care începe joi

Cea de-a cincea ediţie a DokStation Music Documentary Film Festival va debuta joi. Timp de patru seri, nouă documentare cu şi despre Depeche Mode, Gorillaz, ZZ Top, Foals şi Pavarotti, între alţii, vor fi proiectate, în aer liber, la Grădina cu filme şi Deschis Gastrobar, potrivit news.ro.

Accesul la proiecţii este gratuit, în baza unei rezervări prealabile, online, pe Eventbook.ro.

Primul film din program este „Punk the Capital: Building a Sound Movement” (2019), despre ascensiunea scenei punk rock în Washington D.C., prezentat joi, de la ora 20.00, la Grădina cu filme. El va fi urmat de „ZZ Top: That Little Ol Band From Texas” (2019).

Tot în seara aceasta, la Deschis Gastrobar, va fi proiectat, de la ora 21.00, „Depeche Mode: Spirits in the Forest” (2019).

În selecţia DokStation de anul acesta vor fi prezentate în premieră naţională: „Gorillaz: Reject False Icons” (regia: Denholm Hewlett, 2020) - care surprinde instantanee din viaţa de muzician în turneu şi din studioul de înregistrări, avându-i în prim plan pe co-fondatorii Gorillaz, Damon Albarn şi Jamie Hewlett; „Once Aurora” (regia: Benjamin Langeland, Stian Servoss, 2019) - povestea tinerei cantautoare norvegiene Aurora Aksnes, descoperită la vârsta de 16 ani, când o înregistrare video cu o compoziţie proprie a devenit virală; „Foals: Rip Up The Road” (regia: Toby L., 2019) - portretul uneia dintre cele mai îndrăgite formaţii britanice actuale şi include secvenţe din concertele Foals de la Alexandra Palace din Londra; „ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas” (regia: Sam Dunn, 2019) - povestea celor trei bluesmeni excentrici, Billy Gibbons, Dusty Hill şi Frank Beard, care au devenit una dintre cele mai importante trupe din lume.

În ultima seară, duminică, vor fi proiectate „Pavarotti” (2019), realizat de Ron Howard, de la ora 20.00, la Grădina cu filme, şi „Gorillaz: Reject False Icons”, de Denholm Hewlett, de la ora 21.00, la Deschis Gastrobar.

Programul poate fi consultat pe dokstation.ro.

A cincea ediţie DokStation Music Documentary Film Festival este organizată de Wearebasca şi Asociaţia DokStation.