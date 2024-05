Burduja, atac la adresa lui Nicușor Dan: 'Bilanţul dânsului este foarte simplu şi în termeni matematici este zero' / Candidatul PNL anunță că va sesiza DNA

Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Sebastian Burduja, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că bilanţul real al mandatului actualului edil, Nicuşor Dan, este egal cu zero.

Burduja anunță că va sesiza DNA

De asemenea, potrivit candidatului PNL, consilierii municipali liberali au încercat, fără succes, să supună aprobării Consiliului General al Capitalei două proiecte de hotărâre ce vizau transparentizarea activităţii primăriei şi responsabilizarea primarului."Primul proiect se referă la publicarea dispoziţiilor de primar. Aşa cum am arătat în trecut, doar 5,7% dintre toate dispoziţiile emise de primarul general sunt pe site. Restul preferă să le ţină în continuare ascunse. Şi al doilea proiect viza amenzile pe care Primăria Generală le-a încasat... inclusiv sumele pe care le plăteşte primăria din buget, deşi sunt amenzi pe persoană fizică, amenzi împotriva primarului. Există raportul Curţii de Conturi care arată foarte clar că primarul general a plătit din banii noştri, ai tuturor, amenzi care îl vizau în mod direct. Niciun proiect, nici celălalt, n-au primit avizul de specialitate de la Direcţia juridică", a menţionat Burduja.



Candidatul PNL a mai declarat că va sesiza Direcţia Naţională Anticorupţie, Corpul de Control al Premierului şi Curtea de Conturi cu privire la contractul de mentenanţă pentru Arena Naţională, care a fost atribuit direct şi semnat la finalul anului trecut, între Crăciun şi Anul Nou, în doar o zi, pentru a putea fi adiţionat cu încă patru luni în anul curent.



"La Arena Naţională contractul de mentenanţă a fost prestat din 2018 până în 2023 de o companie a primăriei (...) S-a prestat acest contract pe o sumă de 10 milioane de lei. Undeva în februarie anul trecut, Primăria generală decide să scoată la licitaţie contractul, foarte bine. În mod normal obiectivul ar fi să obţii un preţ mai bun decât îţi presta propria companie, adică să reduci cheltuielile. Se prezintă patru ofertanţi, inclusiv compania primăriei. Sunt descalificaţi trei, rămâne cel mai mare. Compania primăriei este descalificată pentru că a dat un preţ prea mic, deşi, culmea, era preţul la care prestase, la care presta, şi în acel moment al procedurii de achiziţie. Sesizează compania Energetica Servicii CNSC-ul, deci Comisia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor îi dă dreptate, se reintră în procedură, după care Primăria Generală mai găseşte o chichiţă şi exclude iarăşi propria companie. Ar trebui contractul pe 4 zile. Atenţie! La final, între Crăciun şi Anul Nou s-a atribuit acest contract într-o zi, într-o primărie în care lucrurile durează, ştiţi, luni, ani de zile. E o mobilizare fără precedent şi într-o zi se atribuie acest contract, se semnează. De ce? Ca să poată fi adiţionat cu încă patru luni pe anul acesta. Acum, când vorbim noi, se încearcă o negociere directă doar cu această companie declarată câştigătoare, cel mai mare preţ pe patru zile, plus patru luni, plus acuma să vedem câţi ani de zile, prin negociere directă, fără a scoate din nou la licitaţie", a explicat Sebastian Burduja.



Candidatul PNL pentru funcţia de Primar General al Capitalei a mai spus că această companie prestează mai scump cu oameni pe care i-a luat de la compania primăriei şi în condiţiile în care are redus la jumătate efectivul de personal.



"Deci, care este beneficiul Primăriei Generale din toate astea? Ce câştigă bucureştenii? Pierd patru milioane de lei, şi acesta e un singur exemplu, flagrant, pentru care noi ne facem datoria de cetăţeni şi sesizăm toate instituţiile abilitate să facă dreptate", a mai afirmat Sebastian Burduja, în conferinţa de presă.