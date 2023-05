Buzău - Consiliul Judeţean va trebui să găsească aproximativ 30 de milioane de euro, co-finanţare pentru reabilitarea drumului către Vulcanii Noroioşi

Consiliul Judeţean Buzău va trebui să găsească în bugetul propriu o cotă de cofinanţare record de aproximativ 30 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului care duce către Vulcanii Noroioşi, potrivit news.ro.

Aleşii judeţeni au votat ultima actualizare a proiectului privind reabilitarea drumului judeţean care duce către rezervaţia naturală Vulcanii Noroioşi, fenomen unic în România şi unul dintre principalele obiective turistice ale Geoparcului UNESCO Ţinutului Buzăului.

Drumul, aflat de ani buni într-o stare avansată de degradare, aşteaptă de mai mută vreme să fie reabilitat. Potrivit estimărilor, costurile de reabilitare ar urma să fie destul de mari din pricina structurii geologice predispuse la alunecări de teren, ceea ce impune înainte de toate o serie de consolidări.

“Era această poveste birocratică pe care trebuia să o parcurgem. Am ajuns în faza finală pe ultimele reglementări pe care le mai avea Ministerul Dezvoltării. Joi a fost ultima şedinţă, a fost ultimul pas. Zilele următoare voi semna declaraţia pe proprie răspundere, ca şi ordonator de credite, iar în cursul săptămânii viitoare, vom semna contractul de finanţare la sediul Ministerului Dezvoltării”, a anunţat preşedintele CJ Buzău, Petre Emanoil Neagu.

Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 57 de milioane de euro, însă Consiliul Judeţean are o cotă de cofinanţare record de 30 de milioane de euro, iar pentru aceasta se va încerca atragerea unor fonduri europene.

„Este o lucrare care are o valoare destul de mare, gândiţi-vă că numai cota de co-finanţare, bani de la Consiliul Judeţean, sunt 30 mil. euro pe care noi trebuie să-i acordăm. În primul rând eu am acceptat acest lucru pentru că era singura posibilitate să putem să reabilităm acest drum. Vom găsi resurse, cu siguranţă, aşa cum am trecut anumite drumuri pe fonduri europene, acelaşi lucru îl vom face şi cu acest drum şi vom găsi şi fonduri la nivel guvernamental, pentru că nu trebuie să venim cu aceşti bani, menţionez, într-o zi, două, este o perioadă de 3 ani, sunt resursele proprii ale Consiliului Judeţean, se pot face împrumuturi, dar eu nu merg neapărat pe împrumuturi, merg mai degrabă pe atragerea de fonduri europene” a mai spus preşedintele CJ Buzău.