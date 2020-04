Călin Popescu Tăriceanu a EXPLODAT: De parcă grâul ar crește prin ordonanța militară dată de ministrul Vela!

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu critică dur lipsa de fermitate a Guvernului Orban privind măsurile pentru interzicerea exportului de grâu.

"Harababura guvernamentala continua. Nu este o singura zi in care sa nu asistam la masuri pompieristice, luate sub presiunea publica sau bazate pe sondaje de opinie si nu la masuri gandite sa rezolve cu adevarat problemele.

Ordonanta militara prin care se interzice exportul cerealelor vine tarziu. In primul rand, pentru ca cine a avut de exportat, a exportat cu complicitatea Guvernului Orban. In al doilea rand, pentru ca nu mai e nimic de exportat pentru ca rezervele Romaniei au scazut sub cifra critica de 10%.

Am atentionat inca de acum 2 luni ca iarna moale care ne-a adus facturi mici la intretinere a fost doar pe jumatate o veste buna. Partea proasta, la care putini ne-am gandit, este ca lipsa de zapada mareste deficitul de umiditate din sol si implicit taie din bogatia recoltelor.

Au sarit repede pe mine trompetele guvernului, specialisti in tot si in nimic, care mi-au spus ca nu e asa, ca pamantul romanesc este imbibat de apa si ca recoltele vor fi mai mari ca pe vremea lui Ceausescu. De parca graul ar creste prin ordonanta militara data de ministrul Vela!

Astazi, toti acesti “specialisti” se dau cu fundul de pamant si deplang uscaciunea de pe ogoarele Baraganului si Moldovei! Din pacate, lacrimile lor nu prea ajuta si pentru ca sunt putine si pentru ca le varsa la televizor si nu pe ogor.

Nu este tarziu sa mai salvam ceva din recolta acestui an, dar asta inseamna ca Guvernul sa ia masuri astfel incat apa sa ajunga in canalele de irigatii si pompele sa inceapa sa functioneze. Sa fie mai putin preocupati sa incaseze bani pe apa care o dau fermierilor, pentru ca e de la Dumnezeu si nu de la Palatul Victoria, si sa inceapa sa irige campurile. Daca nu au suficiente pompe, sa caute in diferitele depozite unde au pompe pe care le-au folosit la inundatii. Atunci le-au folosit sa scoata apa, acum pot sa le foloseasca in sens invers.

Ar ajuta si plata subventiei la timp catre fermieri sau macar fara intarzieri.

Hai ca se poate! Daca stam mai putin pe la televizor si mai mult la munca!", scrie Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.