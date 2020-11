Camelia Gavrilă, deputat PSD, mesaj de Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare

Camelia Gavrilă, deputat PSD de Iaşi, transmite un mesaj despre sensurile cunoașterii și ale progresului științific, despre înțelegerea lumii și a valorilor umaniste, cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

"Data de 10 noiembrie a căpătat multiple semnificații, fiind denumită sugestiv Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare (World Science Day for Peace and Development), sărbătoare aflată sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Această titulatură a fost decretată de către Conferința Generală a UNESCO în anul 2001, iar prima celebrare a avut loc la data de 10 noiembrie 2002, sub auspiciile UNESCO. În acest sens, s-au realizat de-a lungul timpului multiple parteneriate cu organizații guvernamentale, interguvernamentale și neguvernamentale, cu diferite comisii naționale UNESCO, instituții științifice și de cercetare, asociații profesionale, mass-media, profesori din domenii științifice etc.

Cu siguranță progresul științei este esențial pentru a se realiza obiectivele complexe din Agenda 2030 cu privire la evoluția durabilă. Temele documentului menționat, adoptat la 25 septembrie 2015 de către Organizația Națiunilor Unite, vizează un cadru global pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, pe baza Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), adoptate în 2000. De asemenea, țările pot monitoriza progresul și gradul de îndeplinire a acestor obiective prin accesarea Raportului UNESCO privind știința, prezentare temeinică realizată la fiecare cinci ani, oferind analize profunde asupra tendințelor emergente din domeniul științei, tehnologiei și politicii în materie de inovare și guvernanță.

Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare militează pentru obiective precum:

ü Creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul științei în societățile pașnice și sustenabile;

ü Promovarea solidarității naționale și internaționale pentru o știință comună;

ü Reînnoirea angajamentului național și internațional pentru utilizarea științei în beneficiul societăților;

ü Atragerea atenției asupra provocărilor cu care se confruntă știința și creșterea sprijinului pentru efortul științific.

Evenimentul marcat anual în întreaga lume a generat numeroase proiecte concrete și viabile, programe și finanțări pentru știință și a contribuit, de asemenea, la promovarea cooperării între oamenii de știință care trăiesc în zone puternic afectate de conflicte, un exemplu fiind implementarea, cu sprijinul UNESCO, a Organizației de Știință Israeliano-Palestiniană (IPSO). Festivitățile dedicate acestui eveniment includ: conferințe, reuniuni, vizite la muzee, expoziții, difuzarea de postere, întruniri în instituții de învățământ, în campusuri școlare etc.

Cunoașterea științifică și colaborarea la nivel global sunt esențiale pentru pacea și dezvoltarea durabilă, prin faptul că promovează implicarea specialiștilor, dar și interesul cetățenilor, precum și al comunităților locale în schimbul de cunoștințe, de informații și teme de cercetare prin care se realizează activități interesante, acțiuni educative, demersuri de cercetare și inovare, implicit schimbări comportamentale și de atitudine. De altfel, știința se află în centrul înțelegerii problematicii globale, prin intermediul acesteia este explorat și descifrat universul în întregul său, după cum cercetarea științifică înseamnă și cunoașterea ființei umane, dezvoltarea unor relații interumane de calitate, opțiunea pentru valorile umaniste ale științei.

Conștientizăm și mai mult această semnificație a colaborării științifice, în contextul actual. Prin progresul științific, prin demersuri consistente de cercetare omenirea poate depăși momente de criză, situații dificile, relevant fiind contextul pandemiei actuale de Covid-19.

În concluzie, această zi reprezintă o invitație la reflecție, la atitudine și implicare, la nivel guvernamental, legislativ, al administrațiilor locale în legătură cu valoarea și potențialul cercetării și al inovării, importante resurse pentru evoluția societăților spre o viață mai bună. De aceea, consemnarea acestei sărbători subliniază încă o dată faptul că oamenii de știință, cercetătorii, inovatorii din majoritatea statelor lumii oferă un model de dezvoltare a societății bazate pe cunoaștere, pe rolul progresului științific și tehnologic drept alternative viabile în paradigma lumii contemporane.

Considerăm că sunt decisive pentru evoluția societății contemporane cercetarea științifică, contribuția cercetătorilor, respectul pentru mințile strălucite, nevoia de investiție și finanțare a proiectelor de cercetare, a institutelor de specialitate. Acestea sunt forme responsabile de valorizare a creativității, a inteligenței umane într-o lume conștientă de provocările, riscurile și dificultățile timpurilor actuale", afirmă Camelia Gavrilă într-un ccomunicat de presă.