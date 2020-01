Când pixelul albastru dă în roșu sau când un fost ministru al Educației măcelărește limba română - OPINIE

Am vrut, inițial, să scriu un articol despre marile realizări ale fostului ilustru ministru al Educației. Despre cum a revoluționat el sistemul de învățământ, despre cum a scos toate școlile din noroi și le-a dotat cu te miri ce echipamente, despre cum a reușit să implementeze tot felul de programe din străinătate, despre faptul că școlile, datorită lui, nu mai au WC-uri în curte, despre cum a majorat, nu tăiat, salariile dascălilor, despre nenumăratele realizări din mărețul său mandat. Ar fi însemnat să fac o listă întreagă de ironii. Desigur, Academia Română, alături de alte omoloage, marile universități, nu din țară, că nu avem, ci din lume, se bat să îl aibă între profesorii lor.

Am renunțat la această idee și am decis că ceea ce aș scrie nu i-ar folosi nici lui, dar nici celor care îl apreciază sau nu pe fabulosul inventator al pixelului albastru. Așa că am abandonat planul inițial și am zis să fac pentru, nu-i așa, cel mai bun dintre profesori, doar a fost ministru al Educației!, o mică lecție de limba română, una care îi este străină, după cum se vede din ceea ce scrie un fin intelectual ca el.

Îmi cer iertare că nu știu cu ce se ocupă, în afară de a le cere jurnaliștilor, indiferent de sex, să îi preia postările, și nu știu cu ce apelativ să mă adresez, așa că voi începe astfel:

Băi, IMPOSTORULE,

Observi, eu, în comparație cu tine, după ”băi” am pus virgulă, pentru că așa e în limba română. Ca să înțelegi tu, e ca în expresia ”tu, boule, vino încoa!”. Așadar, iată și explicația precum și lista lungă a greșelilor făcute de tine, într-o postare devenită cunoscută:

1. ”Băi Tudor Gheorghe”

”Băi” e interjecție, iar ”Tudor Gheorghe” e substantiv propriu în vocativ și se despart prin virgulă, nu prin spațiul gol din cunoștințele tale despre limba română

2. ”Primul meu coleg de bancă, Cristian Herbei și alți 1000 de oameni”

Băi, impostorule, după ”Cristian Herbei” trebuie pusă virgulă, pentru că este apoziție

3. ”să-i dai cu zdranga zdranga la mandolină”

Nea fost ministru al Educației, mare șef peste profesori, între ”zdranga” și ”zdranga” se pune cratimă, fiindcă este o interjecție compusă

4. ”Băi talent”

Băi, netalentatul, îți mai explic o dată, poate pricepi: ”Băi” e interjecție, iar ”talent” e substantiv comun în vocativ, iar între ele se pune virgulă

5. ”Băi nenicule!”

Băi, tu chiar nu vrei să înveți? Am mai scris: ”Băi” e interjecție, iar ”nenicule” e substantiv comun în vocativ și se pune virgulă între ele. Reușești să bagi la mansardă?

6. ”E totuna să vezi banane doar în filme americane sau să cumperi”

Ia, fii atent! Avem două propoziții coordonate disjunctiv, iar după americane se pune virgulă. Nu, nu e cu pixel, e cu virgulă.

7. ”e același lucru să stai iarna la 10°C sau să te lăfăi în Bali?”

E greu cu tine! Recitește: avem două propoziții coordonate disjunctiv și pe care le despărțim prin virgulă, iar virgula o pui după ”10°C”.

8. ”Nu ți-e rușine ca de la înălțimea talentului cu care te-a înzestrat Dumnezeu să bagi minciuna că "a fost degeaba" în mintea oamenior care au făcut, prin sudoarea frunții lor, țara asta să stea la masă cu Germania, Franța și Spania în loc să facă plecăciuni dictatorilor din Congo și Coreea de Nord?”

Domnule dotat cu limbaj de birjar: după ”nu ți-e rușine ca” se pune virgulă, la fel ca și după ”te-a înzestrat Dumnezeu”, pentru că este vorba despre o propoziție intercalată. Ai prins-o pe asta?

9. ”Mizerabile rapsod:”

Nici primele 4 clase nu le treci, e clar! După ”rapsod” nu pui două puncte, ci virgulă, dacă vrei, sau semnul exclamării, pentru că substantivul e în vocativ și ai un adjectiv antepus.

10. ”eu și mii de ROMÂNI ca mine, care au luat calea pribegiei de tineri,”

Vai de tine! Nici măcar acordul subiectului cu predicatul nu știi să îl faci. Repetă după mine: eu și ei am luat, nu au luat!

11. ”ar fi murit fără să-și revadă frații și părinții”

România e patria analfabeților funcțional, dar un fost ministru al Educației e analfabetul perfect. Bre, nea fostule, este ”am fi murit”, pentru că, la fel, se acordă subiectul cu predicatul.

12. ”N-o mai lungesc că e degeaba cu tine”

Chiar ai dreptate aci: nu o mai lungesc, că e degeaba cu tine! Finuț, nu? Nu cred că o pricepuși și zic să îți explic: după ”N-o mai lungesc” se pune virgulă, pentru că urmează o cauzală, iar după ”că e degeaba cu tine” se pune, la fel, virgulă.

13. ”Să-ți fie rușine nici măcar pentru că ți-ai bătut joc de eforturile a 20 de milioane de oameni!”

Asta e apoteotică! E limpede și logică, nu? Ca pixelul albastru care dă în roșu de prostie.

Nu sunt un bun cunoscător al limbii române. Este foarte posibil ca în ceea ce am scris să fie câteva greșeli. Tot la fel de probabil este ca în textul fostului ministru să mai fie greșeli pe care nu le-am remarcat.

Pentru cei care nu știu textul analizat, iată-l:

”Băi Tudor Gheorghe, ia fii atent aici: cât ai fi fost tu de talentat în muzică și versuri! Primul meu coleg de bancă, Cristian Herbei și alți 1000 de oameni nu au murit pentru ca tu să-i dai cu zdranga zdranga la mandolină spunând că a fost degeaba! Băi talent: nu-ți e rușine la senectute să spui că e totuna să iei, când ai chef, avionul spre Paris, cu statul la coadă 4 zile pentru 25 de l de benzină? Băi nenicule! E totuna să vezi banane doar în filme americane sau să cumperi la orice oră din zi sau noapte la colț de stradă? Johnny Mandolină, e același lucru să stai iarna la 10°C sau să te lăfăi în Bali? Nu ți-e rușine ca de la înălțimea talentului cu care te-a înzestrat Dumnezeu să bagi minciuna că "a fost degeaba" în mintea oamenior care au făcut, prin sudoarea frunții lor, țara asta să stea la masă cu Germania, Franța și Spania în loc să facă plecăciuni dictatorilor din Congo și Coreea de Nord?

Mizerabile rapsod: dacă nu era omorât ca un vierme idolul tău, Ceaușescu, eu și mii de ROMÂNI ca mine, care au luat calea pribegiei de tineri, ar fi murit fără să-și revadă frații și părinții, și tu spui că degeaba au trecut 30 de ani? Cine ești tu, mă, să-ți permiți să dai sentințe despre ce au realizat, în 30 de ani, românii? Da, pentru tine degeaba! Nu ai înțeles că lumea evoluează și respiră fericire, nu plenare PCR! N-o mai lungesc că e degeaba cu tine, și îți spun atât: să-ți fie rușine, canalie talentată! Să-ți fie rușine nici măcar pentru că ți-ai bătut joc de eforturile a 20 de milioane de oameni! Ci pentru că, la bătrânețe, ți-ai bătut joc de ce-ai făcut o viață întreagă, ți-ai bătut joc de talentul unic pe care l-ai primit de la Natură, ți-ai bătut joc de o țară și oamenii ei, pe care nu cred că ai să-i înțelegi vreodată!

Pune-te, mă, în genunchi în fața copiilor acestei țări și cere-le iertare!”.