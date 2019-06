Cântăreții Eminem, Cardi B, 50 Cent apar pe noul album al lui Ed Sheeran

Cântăreții Eminem, Cardi B, 50 Cent, Justin Bieber și Bruno Mars se numără printre vedetele cu care artistul britanic Ed Sheeran a colaborat pentru următorul său album, care va apărea pe piață la jumătatea lunii iulie, potrivit MEDIAFAX.

Următorul album al lui Ed Sheeran, programat pentru lansare pe 12 iulie, se anunță a fi unul eclectic, artistul britanic colaborând cu foarte multe nume mari din lumea muzicii: Bruno Mars, Justin Bieber, Cardi B, Camila Cabello, Eminem, 50 Cent, Chance The Rapper, Travis Scott și Young Thug.

Citește și: Preşedintele Klaus Iohannis propune modificarea legii electorale:Autorităţile trebuie să ia măsurile necesare

În luna mai, Sheeran a lansat primul single de pe "No.6 Collaborations Project", o colaborare cu Justin Bieber. Piesa "I Don't Care" s-a situat pe locul al doilea în topul Billboard Hot 100. La o zi de la lansare, clipul cu versurile piesei "I Don't Care" a acumulat peste două milioane de vizualizări pe platforma YouTube.

Între timp, Ed Sheeran va veni în România, având programat un concert pe Arena Națională din București, pe 3 iulie.

Citește și: Eugen Teodorovici îi dă prima sarcina noul preşedinte al ANAF! Ce va avea de făcut Mirela Călugăreanu

Ed Sheeran, în vârstă de 28 de ani, deține patru premii Grammy. El este considerat un fenomen al genului folk-pop și a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizația care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran "Divide", al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar "Shape of You" a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.