Cântăreaţa Selena Gomez va găzdui o emisiune de gătit în carantină pentru HBO Max

Cântăreaţa Selena Gomez va găzdui o emisiune de gătit în carantină pentu platforma de streaming HBO Max, în care „va naviga pe teritorii necunoscute: să prepare mese delicioase în timp ce se află în carantină”.

Artista în vârstă de 27 de ani va găzdui şi produce acest proiect de televiziune, pentru care HBO a comandat zece episoade, potrivit news.ro.

Citește și: Ședință cu scântei la Camera Deputaților: Iohannis a dat direcția, PNL a început războiul cu UDMR

Selena va realiza emisunile din propria bucătărie.

Autoarea hitului „Lose You To Love Me” spune că mereu a vorbit despre faptul că iubeşte mâncarea şi că, dacă ar trebui să îşi aleagă o altă carieră, i s-ar părea amuzant să fie chef, cu toate că nu are o pregătire în acest sens.

În fiecare episod, Selena va colabora de la distanţă cu un chef diferit şi va aborda preparate din diverse bucătării, oferind şi sfaturi utile legate de gătit.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 49: vine FOAMEA!

De asemenea, emisiunea va avea o componentă caritabilă, urmând să prezinte organizaţii din domeniu.

Titlul emisiunii nu a fost anunţat, dar platforma de streaming HBO Max va fi lansată pe 27 mai.