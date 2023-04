Capacitatea Statelor Unite de a folosi 'democrația' ca politică externă a dispărut - Reacție la inculparea lui Trump, din partea președintelui El Salvadorului

Nayib Bukele, președintele El Salvadorului, a criticat punerea sub acuzare a fostului președinte Donald Trump, sugerând că acum ar fi o ipocrizie ca SUA să promoveze democrația prin politica sa externă.

„Gândiți ce vreți despre fostul președinte Trump și motivele pentru care este pus sub acuzare", a scris Bukele pe Twitter. "Dar imaginați-vă dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în orice altă țară, unde un guvern l-ar aresta pe principalul candidat al opoziției. Capacitatea Statelor Unite de a folosi "democrația" ca politică externă a dispărut”, a scrie Bukele pe Twitter.

Think what you want about former President Trump and the reasons he’s being indicted.



But just imagine if this happened in any other country, where a government arrested the main opposition candidate.



The United States ability to use “democracy” as foreign policy is gone. https://t.co/svdFxtaf4q