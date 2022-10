Caravana de Bine a Crucii Roşii Române: Zeci de persoane au venit pentru consultaţii gratuite la dispensarul medical din Soveja

Zeci de persoane s-au prezentat încă de la primele ore ale dimineţii la dispensarul medical din Soveja, acolo unde a poposit, timp de două zile, Caravana de Bine a Crucii Roşii Române, pentru a acorda consultaţii gratuite pe mai multe specializări.

Vrancea a fost inclusă în acest proiect ca urmare a numărul scăzut de persoane vaccinare în judeţ.

"Noi am ajuns la dispensar dimineaţă, la ora 08,30 şi, deşi începeam activitatea la 10,00, erau deja zeci de persoane care ne aşteptau. Până la orele prânzului avem peste 70 de persoane înregistrate. În cele două zile ne-am propus să consultăm un minim de 150 de persoane, dar de obicei, în celelalte caravane am depăşit acest estimat, şi neam dus la peste 200 de persoane. Cu Caravana de Bine am fost în principal în judeţele în care procentul de vaccinare în luna noiembrie a anului trecut a fost sub 20%, pentru că am pornit acest proiect în cadrul unei linii de finanţare de sprijinire a populaţiei în prevenirea COVID. Am inclus în această caravană localităţi din Suceava, Botoşani, Bacău, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Olt, Teleorman, Caraş-Severin, Mehedinţi, Arad, Bihor, Dâmboviţa, Giurgiu, Covasna. Soveja avea un procent mare de vaccinare, dar Vrancea are un procent mic de vaccinare, toate comunele din jurul Sovejei au procent scăzut de vaccinare, şi atunci am luat decizia să ne aşezăm în Soveja şi să îndemnăm lumea din satele din jur să vină aici, pentru că, din condiţii tehnice, nu ne puteam duce decât într-un spaţiu care ne punea la dispoziţie un spaţiu, cel puţin o şcoală sau un cămin cultural", a declarat, pentru AGERPRES, Raluca Buzea, manager Educaţie pentru sănătate în cadrul Crucii Roşii Române.

Orice bătrân, copil sau tânăr poate beneficia, vineri şi sâmbătă, de investigaţii medicale pentru depistarea unor boli care le-ar putea pune în pericol sănătatea în specialităţile Cardiologie, Medicina internă - ecograf, Pediatrie, Diabetologie, Oftalmologie, măsurarea tensiunii arteriale şi a glicemiei, totul gratuit, potrivit Agerpres.

"Cel mai adesea, vin către noi persoane vârstnice. Dar există un procent destul de mare de persoane de peste 40 de ani care vin la astfel de activităţi de promovare a sănătăţii pentru că nu au timp să meargă la un centru medical, unde durează, sau nu au bani, pentru că ştim cu toţii că o simplă consultaţie este undeva la 100 - 120 de lei. Dacă te duci să îşi faci şi un ecograf, deja costurile sunt duble. Într-o caravană, o persoană poate beneficia de patru - cinci consultaţii, al căror preţ, dacă am aduna cât ar da în privat, ar ajunge poate la jumătate de salariu minim pe economie, ceea ce, trebuie să recunoaştem, populaţia din rural nu îşi permite. Iar a merge cu un bilet de trimitere, înseamnă poate luni de aşteptare la un ecograf, luni de zile de aşteptare pentru un EKG şi el avea nevoie acum, se ştie cu o glicemie mai mare sau mai mică dar nu a ajuns niciodată să vorbească cu un medic specialist, cel mult cu medicul de familie. Pentru a merge la un specialist înseamnă bani şi timp", a susţinut Raluca Buzea.

În general, persoanele care vin la caravană îşi cunosc problemele de sănătate, dar care, spun reprezentanţii Crucii Roşii, nu au mai trecut pe la medicul specialist de ani de zile, inclusiv copii care nu au fost consultaţi niciodată de un medic pediatru.

"Au fost cazuri în care am depistat şi patologii noi la cei care au venit în caravana noastră, dar, într-un procent de circa 60% din patologiile cu care ei se prezentau erau cunoscute. De cele mai multe ori sunt patologii netratate. Ei ştiu că sunt bolnavi, dar nu îşi mai iau tratamentul de luni de zile, din varii motive. Şi atunci vin să vadă care le este stare şi de multe ori, să mai ceară o părere. De multe ori, ajung la medicul specialist cu o patologie pe care ulterior, ani de zile, o tratează doar la medicul de familie. Aşa că simt nevoia să mai ceară o părere pentru a vedea în ce stadiul mai e boala lor. Un segment aparte în mediul rural îl reprezintă pediatria. În mediul rural nu avem pediatri. Avem medic de familie, care are sau nu specializare pe pediatrie. Ajung copiii la şapte - opt ani care nu au fost văzuţi niciodată de un pediatru. Un pediatru poate să îl consulte şi să îl vadă din mai multe unghiuri, nu doar dacă are o problemă acum. Şi atunci, tot acest screening complex îi îndeamnă pe oameni ori să meargă mai departe, ori să le dă încrederea că este bine şi îşi urmează tratamentul. Nu este neapărat despre a descoperi, cât despre a-l orienta", a spus Raluca Buzea.

Medicii oferă din timpul lor pentru a acorda consultaţii în cadrul caravanei şi nu sunt puţine dăţile când aceştia păstrează legătura cu cazurile mai deosebite, prin intermediul unei aplicaţii online, pentru monitorizare.

"Medicii care au venit alături de noi în tot acest an de când am pornit proiectul în România sunt medici voluntari. În mare parte medici rezidenţi, dar am avut alături de noi şi specialişti cu experienţă îndelungată, care au înţeles că este nevoie să şi dai şi să te implici ca voluntar. Am creat un grup de medici destul de stabil, medici care şi-au fixat gărzile la spitalele în care lucrează în funcţie de data caravanei noastre, astfel încât să poată ajunge, medici care sunt de acord ca la cazurile grave să facă şi urmărirea ulterioară, gratuit, prin intermediul unei aplicaţii de telemedicină. La cazurile mai deosebite le oferim această aplicaţie, iar medicul păstrează legătura cu pacientul. Eu cred că şi aceşti medici sunt asemenea nouă, cei de la Crucea Roşie, sunt persoane dispuse dă dăruiască semenilor din timpul şi priceperea lor, dispuse să îşi schimbi gărzile sau să îşi pună concediile în funcţie de o activitate la care tu te duci şi consulţi neîntrerupt, de la 10,00 la 19,00 seara, departe de casă", a fost de părere Raluca Buzea.

Caravana Crucii Roşii este de un real ajutor pentru populaţia din zonă, în mare parte îmbătrânită, care are nevoie de un acces mai facil la servicii medicale.

"Noi susţinem orice proiect care vin în folosul comunităţii şi ne bucurăm că am fost vizaţi de această activitate. Încă de la primele ore ale dimineţii au venit la dispensar zeci de persoane şi cu siguranţă afluenţa va fi la fel de mare şi mâine. Lumea este interesată de aceste consultaţii având în vedere că avem o populaţie îmbătrânită, care are nevoie de sprijin. Iar cel mai apropiat centru medical din zonă se află în Panciu, la distanţă de aproximativ o oră", a afirmat primarul comunei Soveja, Ionuţ Filimon.