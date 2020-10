Care este portretul-robot al viitorului parlamentar PSD

Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, a declarat vineri, la sediul central al formațiunii, că lista partidului pentru alegerile parlamentare va conține doar candidații care au trecut de anumite criterii. „Competență, compatibilitatea cu comisiile parlamentare, transparenta activitatii lui, integritatea, plus si ce-si doreste noul PSD de la oamenii care il vor reprezenta in viitor in Parlament”, a indicat acesta.

Întrebat dacă lideri ai partidului care au pierdut la alegerile locale ar putea apărea pe listele PSD la parlamentare, Vasile Dîncu a declarat: „Conteaza cum ai pierdut, de ce ai pierdut, ce ai ca istorie personala, biografie politica”.