Carmen Dan se laudă cu bugetul MAI. După ce a zis că e de 20 de ori mai mare față de 2018, a revenit: A crescut cu 20%

Ministrul Afacerilor Interne sustine că bugetul institutiei pentru anul in curs, potrivit proiectului pus in dezbatere publica, este cu 20& mai mare fata de anul trecut, mentionand ca cele mai mari sume vor fi folosite pentru cheltuielile cu personalul, dar si pentru achizitii si alte investitii. Initial, Carmen Dan a vorbit despre un buget mai mare de 20 de ori, insa ulterior s-a corectat, mentionand ca este vorba de 20%.

„Anul acesta avem buget de 20 de ori mai mare decât în 2018. Este un buget care a fost alcătuit tocmai pentru a ne permite să ne îndeplinim misiunea. Tot ceea ce s-a solicitat și ce s-a argumentat atunci când s-a discutat pe proiectul de buget a avut în vedere un singur obiectiv, cel pe care ni l-am asumat și care presupune prestarea unui serviciu public cât mai bun pentru cetățean. Mă bucur că lucrul acesta a fost înțeles de către colegii mei și mă bucur că în fiecare an am reușit să aduc un plus la buget care se concretizează în eficiența cu care prestăm acest serviciu public, în salarizarea de care se bucură personalul ministerului. Vom continua politica de investiții. În continuare vom avea achiziții de autospeciale, ne vom preocupa de reabilitarea unor sedii, de data aceasta și spre instituțiile prefectului, ne vom ocupa de achizițiile de echipament în continuare”, a declarat Carmen Dan, la Antena3.

„Cineva mult mai atent, îmi sesizeaza unul din colegii mei de la Contabilitate, și cu permisiunea dumneavoastră aș face o rectificare, vis-à-vis de buget, avem un buget cu 20% mai mare”, a revenit ulterior Carmen Dan.

