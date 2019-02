Carmen Dan acuză existența unei practici de majorare a bugetelor serviciilor de informații. Ministrul nu vede o problemă în întârzierea bugetului

Carmen Dan sustine ca nu este o problema rediscutarea unor probleme legate de buget, mentionand ca, in calitate de cetatean, si-ar dori finantarea unui buget de ajutorare pentru copii in detrimentul unui buget mai mare pentru serviciile de informatii.

"E o analiza aprofundata pe proiectul de buget. Ne dorim sa acopere nevoile reale, eu nu vad o problema in rediscutarea anumite probleme. In spatiul public e foarte prezenta aceasta problema referitoare la taierea bugetelor serviciilor.

Daca, in calitatea de cetățean, as fi intrebata ce imi doresc, un buget mai mare pentru un serviciu de securitate, de informatii, sau un program de ajutorare pentru copii, categoric as zice ca imi doresc acel program. Cred ca sunt in asentimentul multor persoane. Majorarea bugetelor a fost o practica. Specialistii sunt cei care trebuie sa aloce resurse pentru competentele acoperite prin lege, sa se evite situatiile pe care le stim", a declarat ministrul Afacerilor Interne la Antena 3.

