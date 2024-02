Cartea 'Provocarea Rinului', lansată la Bucureşti - Avram Iancu: Orice este posibil, dacă crezi cu adevărat

Volumul "Provocarea Rinului", semnat de Avram Iancu, bibliotecar şi sportiv de anduranţă din Petroşani, a fost lansată, vineri, la sediul central al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, autorul subliniind că deviza sa este "Orice este posibil, dacă crezi cu adevărat".

Apărută în condiţii grafice deosebite la Casa de Editură Exclusiv, în decembrie 2023, cartea, prefaţată de scriitorul Valeriu Butulescu, este cea de-a doua semnată de Avram Iancu, după "Schimbarea eşti tu", vândută, potrivit autorului, în peste 3.000 de exemplare.

În cele peste 200 de pagini, autorul adună experienţa acumulată în demersul său sportiv de a parcurge înot fluviul Rin, de la kilometrul zero, până la vărsare, din dorinţa ca românii să poată circula liberi prin Europa, de la Marea Nordului, până la Marea Neagră.

"Îmi doresc ca sutele de mii de români care se întorc în ţară de sărbători sau în concedii să nu mai stea la cozi kilometrice obositoare. Îmi doresc ca transportatorii români să nu mai piardă timp şi sume importante de bani prin graniţe inutile. România este în Europa! România este Europa!", explica Avram Iancu, la momentul respectiv.

"Am fost o echipă, le mulţumesc din suflet, şi, alături de ei zeci şi zeci de oameni din diaspora care au pus umărul, care ne-au iubit, pentru că am dus un mesaj frumos, am dat dovadă de dârzenie. Ei sunt toţi cuprinşi în această carte, că de asta am făcut această carte, în aşa fel încât să se regăsească oamenii aici, peste zeci de ani, copiilor lor să îşi regăsească bunicii şi să spună 'Uite, a făcut parte din această poveste şi bunicul sau bunica mea'", a declarat Avram Iancu.

El a anunţat că va lansa volumul şi în alte oraşe din ţară.

"Am lansat această carte în mod oficial în Germania, la Deva, în oraşul meu natal, în Petroşani şi acum dăm Cezarului ce e al Cezarului, adică acum, la Bucureşti, capitala României, aici, la această bibliotecă municipală şi metropolitană, după care intenţionez să merg pe la mai multe biblioteci judeţene, pentru că mie îmi place foarte mult această interacţiune cu oamenii, directă", a adăugat autorul.

Avram a mărturisit, pentru AGERPRES, că a început aventura înotului pentru că, la un moment dat, a simţit că trebuie să facă acest lucru.

"Eu sunt un om care face tot ceea ce simte că trebuie făcut. Am mai descoperit în urma acţiunilor mele că sunt foarte mulţi oameni care rezonează cu ceea ce fac, sunt mişcaţi. Primesc sute de mesaje pe pagina mea oficială de Facebook, prin care oamenii îmi spun, de exemplu, că se simt foarte mândri că sunt români şi prin ceea ce fac eu, îmi spun că au o credinţă mai mare că, într-adevăr, orice este posibil, dacă crezi cu adevărat. (...) Am mai descoperit că are valoare ceea ce faci, dacă este important şi pentru alţii, iar cât timp o să simt că ceea ce fac este important şi pentru o parte a publicului mă simt oarecum dator să fac lucrurile astea în măsura posibilităţilor mele fizice, psihice şi ajutorului pe care îl primesc", a explicat el.

Avram Iancu a dezvăluit momentele dificile sau faste încercate în cariera sa de înotător.

"A fost un moment dificil când am parcurs toată Dunărea, de la izvoare la vărsare, când m-am înfipt efectiv într-o cioată, un obstacol subacvatic pe care nu l-a văzut nimeni. Am înotat două săptămâni cu o rană pe piept şi pe abdomen, dar am trecut cu bine peste lucrul acesta. Iar ca un moment de maximă fericire, când am reuşit să traversez înot Canalul Mânecii, la a patra încercare, când am ajuns pe ţărmul din Franţa şi am înfipt drapelul României, în mod simbolic, am urlat efectiv cinci minute de bucurie că mi-am văzut cu ochii visul îndeplinit", a mărturisit înotătorul.

Cartea reflectă faptul că toată povestea sa a plecat din bibliotecă, după ce a citit prefaţa unui volum care l-a "inspirat".

"Şi acum, iată, poveştile de înot se întorc în bibliotecă. Cine ştie, peste zeci de ani, alţi tineri probabil că vor fi inspiraţi, eu la rândul meu am fost inspirat să fac lucruri. (...) Pentru tineri, mesajul meu este 'Orice este posibil, dacă crezi cu adevărat'. Să aibă încredere în ei, pentru că au primit de la Dumnezeu cel puţin un talant. Orice om îşi are propriul talant. Trebuie doar descoperit şi pus în ecuaţie", a reiterat Avram Iancu.

La lansare, moderată de directorul BMB, Ramona Mezei, a fost prezentă o parte din echipa sportivului, Nino (Sandrino Mătase), bucureşteanul de doar 23 de ani, suportul terestru al echipei de la traversarea Rinului, care a povestit cum este să faci faţă unui post "multirol" şi unor situaţii inimaginabile, în timp ce Radu Ileană, din Alba Iulia, instructor de înot, care a fost însoţitorul de înot şi observatorul echipei, a dezvăluit clipele mai dificile prin care a trecut.

Cartea a fost lansată în Germania, la Karlsruhe, în cadrul Book Fest 2023 şi în câteva oraşe din România.

Bibliotecarul Avram Iancu are la activ mai multe performanţe la înotul în ape deschise, ultima fiind consemnată anul trecut, în luna mai, când a traversat înot Marea Galileii.

În vara anului 2017, sportivul a înotat întreg cursul Dunării, fără costum de neopren, pe o distanţă de 2.860 de kilometri, de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră, iar în iulie 2022 a devenit primul român care a reuşit să traverseze înot Canalul Bristol din Marea Britanie.

În acelaşi an, Avram Iancu a obţinut titlul de "Performance of the Year" din partea Organizaţiei Mondiale de Înot în Ape Deschise - World Open Water Swimming Association (WOWSA), pentru că în anul 2021 a reuşit să înoate 26 de kilometri împotriva curentului pe Dunăre, într-un timp de 18 ore şi 30 de minute, o premieră mondială.

Printre reuşitele lui Avram Iancu se numără şi traversarea înot a Canalului Mânecii, în august 2016.