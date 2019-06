Cărţile autorilor britanici George Orwell, Ross Welford şi Virginia Woolf s-au vândut cel bine la Bookfest 2019

Cărţi scrise de autori britanici s-au aflat între cele mai vândute la Salonul internaţional de carte Bookfest de anul acesta, cu George Orwell, Ross Welford şi Virginia Woolf în top, informează news.ro.

Marea Britanie a fost anul acesta ţară invitată de onoare a salonului de carte, organizând peste 50 de evenimente, la care au luat parte 10 autori şi 4 specialişti în publishing şi industrii creative din Regat. Printre autorii invitaţi ai Marii Britanii la Bookfest, regăsiţi şi în topul vânzărilor, s-au numărat Ross Welford, Sarah Perry, Claire North, Fiona Mozley, Eugen Ovidiu Chirovici şi Arabella McIntyre-Brown.

Aproximativ 1.000 de titluri au fost prezente la standul Marii Britanii în acest an.

George Orwell, Claire North, Ross Welford, Virginia Woolf şi J.K Rowling sunt cei mai vânduţi autori de la librăria Cărtureşti din cadrul standului Marii Britanii la Bookfest.

Clasamentul celor mai bine vândute titluri este condus de George Orwell, cu „Notes on Nationalism”, urmat de Claire North, cu „First Fifteen Lives of Harry August”, Fiona Mozley, cu „Elmet”, Heather Morris, cu „The Tattooist of Auschwitz” şi Stephen Hawking, cu „Brief Answers to the Big Questions”.

Bilanţurile editurilor autohtone arată faptul că multe dintre cărţile autorilor britanici s-au situat în topurile de vânzări de la Bookfest 2019.

Cele două cărţi ale lui Ross Welford apărute în premieră în limba română cu puţin timp înainte de Bookfest domină topurile de vânzări ale editurilor româneşti care le-au publicat: „Călătorie în timp în compania unui hamster”, apărută în traducerea Simonei Neagu la Corint s-a situat pe locul al doilea în topul general de vânzări al editurii, iar traducerea de la Vellant, „Băieţelul de 1000 de ani” (traducere de Aurelia Ulici), a fost cea mai bine vândută carte pentru copii a editurii la Bookfest 2019.

„Melmoth”, cea mai recentă traducere din opera scriitoarei Sarah Perry, s-a clasat în topul 10 al celor mai bine vândute titluri la standul Editurii Nemira (traducerea cărţii este semnată de Ioana Văcărescu). Volumul continuă succesul la public al primei cărţi semnate de Sarah Perry, „Şarpele din Essex”, desemnată cartea anului la British Book Awards 2017.

Cărţile care îl au drept personaj pe Elefant Elmer, serbat la Bookfest pentru împlinirea a 30 de ani de când a fost creat de David McKee, s-au înscris în lista celor mai bine vândute cărţi ale Editurii Pandora M, parte a Grupului Editorial Trei. Tot la Editura Trei, ediţiile în limba română ale romanelor lui Clare Mackintosh – „Te las să pleci” (traducere de Liviu Szoke), „Te văd” (traducere de Mihaela Ionescu) şi „Lasă-mă să mint” (traducere de Mihaela Ionescu) – s-au bucurat de interesul cititorilor care au venit la stand, pentru a o întâlni pe autoare.

Eugen Ovidiu Chirovici, autor cunoscut pentru cărţi pe teme politico-economice, stabilit în Marea Britanie, s-a întâlnit cu cititorii săi la Bookfest, în cadrul a două evenimente. Cele mai recente volume care îi poartă semnătura, „Cartea oglinzilor” şi „Cartea secretelor”, apărute în traducere la editura RAO, s-au situat pe locul al doilea în topul vânzărilor editurii, la recent încheiatul târg de carte.

Scriitoarea britanică stabilită în România, Arabella McIntyre Brown, prezentă şi ea la Bookfest, a readus în atenţia vizitatorilor volumul ei, apărut acum câţiva ani la Editura ALL, „Din Liverpool în Carpaţi”.

Şi ediţiile în limba română ale cărţilor lui Claire North, câştigătoarea World Fantasy Award 2017 şi nominalizată pentru alte premii de profil, inclusiv Arthur C. Clarke Award, s-au bucurat de succes în rândul cititorilor români. Ediţiile în limba română ale cărţilor sale „Primele cincisprezece vieţi ale lui Harry August” (traducere de Alexandra Fusoi) şi „Atingerea” (traducere de Ioana Tudor) s-au numărat printre preferinţele de lectură ale cititorilor Editurii Paladin, parte a Grupui Editorial ART.

Şi cele mai noi traduceri în limba română ale unor autori britanici îndrăgiţi de publicul cititor din România au cunoscut, de asemenea, vânzări consistente de-a lungul celor cinci zile ale salonului de carte: „Maşinării ca mine”, de Ian McEwan (Polirom, traducere de Dan Croitoru), „Ministerul fericirii supreme”, de Arundhati Roy (Humanitas Fiction, traducere de Alexandra Coliban), „Swing Time”, de Zadie Smith (Litera, traducere de Mariana Piroteală), „Patrick Melrose”, de Edward St Aubyn (Litera, traducere de Ciprian Şiulea) şi „Fericire”, de Aminata Forna (Vellant, traducere de Mihaela Buruiană).