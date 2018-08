Cătălin Ivan răspunde atacurilor venite din interiorul PSD: executanții lui Dragnea

Europarlamentarul Cătălin Ivan va solicita excluderea PSD din grupul social democraților europeni. Această solicitare a lui Ivan a născut un val de critici din interiorul PSD, însă Cătălin Ivan arată că atacurile sunt venite din partea unor simpli executanți ai ordinelor lui Dragnea.

Citește și: SURSE - Întâlnire decisivă între Dragnea și Andronescu: se pregătește EXCLUDEREA din partid. Telefoanele s-au ÎNROȘIT

”Cand am decis ca aceasta grupare mafiota care a preluat numele PSD trebuie oprita cu orice pret, mi-am asumat o lupta deschisa cu cei care au luat captiv fostul cel mai mare partid din Romania. Mi-am asumat si faptul ca fosti colegi care au ramas acolo ma vor ataca dupa ani multi in care am impartit bune si rele. In perioada urmatoare va veni un val de atacuri la adresa mea si a celor care indraznesc sa spuna adevarul despre ce a devenit acest partid. Faptul ca m-au comparat cu Monica Macovei, ceea ce sigur ca reprezinta o jignire avand in vedere raul pe care acest personaj l-a facut constant Romaniei la Bruxelles, probabil este mica fata de ce va urma. Cunosc aparatul propagandistic intrat pe mana lui Dragnea. Voi fi platit de Soros, apoi omul rusilor, ofiter sub acoperire al statului paralel si, in final, cand toate acestea se vor dovedi a nu fi suficiente, vor plati prin tot felul de fituici, stim in care, atacuri suburbane, la persoana.

Le transmit ca am pornit aceasta lupta constient fiind de toate astea si, mai mult decat atat, cunoscand foarte bine modul lor de a gandi si a actiona. Nu exista nimic care sa ma poata opri. Imi este foarte clar unde vrea Dragnea sa duca Romania si cred ca orice politician responsabil trebuie sa faca orice ca sa-l opreasca.

Despre Dan Nica nu voi spune nimic, desi ar fi multe lucruri de spus. Ca el vor mai fi si altii. Ne-am pierde timpul analizandu-i pe fiecare in parte. Sunt doar niste unelte, fara personalitate, fara demnitate, de multe ori si fara discernamant. Executanti.”, arată Cătălin Ivan, pe pagina personală de Facebook.