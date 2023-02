Cate Blanchett, protagonista peliculei 'Tar', cea mai bună actriţă în rol principal

Actriţa australiană Cate Blanchett a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal graţie interpretării din pelicula ''Tar'', în regia lui Todd Field, duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit AFP, potrivit Agerpres.



La această categorie au mai concurat actriţele Viola Davis ("The Woman King"), Danielle Deadwyler ("Till"), Ana De Armas ("Blonde"), Emma Thompson ("Good Luck to You, Leo Grande"), Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All At Once").



Blanchett interpretează rolul unei dirijoare prestigioase la pupitrul unei orchestre din Berlin a cărei carieră începe să se clatine în urma unor acuzaţii de abuz.



La ediţia de anul trecut trofeul pentru cea mai bună actriţă în rol principal i-a revenit Joannei Scanlan, protagonista peliculei ''After Love'', în regia lui Aleem Khan.



Gala din acest an a premiilor BAFTA, care se desfăşoară la această oră la Royal Festival Hall din Londra, este prezentată de actorul britanic Richard E. Grant, după ce anul trecut, maestră de ceremonii a fost actriţa australiană Rebel Wilson. Marele favorit al galei este lungmetrajul "All Quiet On The Western Front", un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, care a primit un număr record de nominalizări - 14.