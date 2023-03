Caz șocant în SUA - Și-a executat soțul, live, pe Facebook (video)

Partenera victimei, în vârstă tot de 28 de ani, a fost arestată sâmbătă de către poliţia din comitatul Lowndes din Mississippi.

Un bărbat în vârstă de 28 de ani, Jeremy Brown, a fost ucis cu un glonţ în cap, în locuinţa sa, de către soţia sa, Kadejah Brown, sâmbătă, în timpul unei cerţi, live, pe Facebook, relatează AFP.

Kadejah Brown is Arrested by LOWNDES COUNTY Police in Mississippi after she Shoots Husband Jeremy Brown on Facebook Live over Argument about him wanting to leave her pic.twitter.com/BXIw0O3Jc9