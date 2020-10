Cei de la PSD sunt foarte preocupaţi să se lupte cu noi, cum să omoare Pro România şi ALDE (Victor Ponta)

Liderul Pro România, Victor Ponta, a acuzat, joi, PSD că este preocupat să se lupte cu Pro România şi cu ALDE, susţinând că, deşi decizia CCR dă dreptul Parlamentului să stabilească o altă dată a alegerilor parlamentare, PSD nu va face acest lucru, notează Agerpres.

"PSD nu se poate schimba. În timp ce noi ne batem cu domnul Orban, cu domnul Iohannis, cu domnul Barna, cei de la PSD sunt foarte preocupaţi să se lupte cu noi. Adică mi se pare cel mai rău semn pe care pot să-l dea vreodată: cum să omoare Pro România, cum să omoare ALDE. Staţi, ca în faimoasa pildă cu scorpionul, era vorba că suntem împreună să ne batem să trecem România. Voi vă ocupaţi numai să ne omorâţi pe noi. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat la alegerile locale.(...) PSD a avut grijă: nu vrem cu Pro România că e rău Ponta, nu vrem cu Tăriceanu. Acum ne caută să facem alianţe. De ce nu am fost buni acum o lună şi am devenit deodată buni? Sunt dezamăgit", a afirmat Ponta, la o conferinţă de presă.El a spus că, deşi decizia CCR dă dreptul Parlamentului să stabilească o altă dată a alegerilor parlamentare, PSD nu va face acest lucru."Alegerile vor fi cu siguranţă pe 6 decembrie pentru că aşa a spus domnul preşedinte Iohannis şi pentru că, aşa cum s-a întâmplat şi la locale, forţa parlamentară Pro România ALDE nu ne permite să schimbăm acest lucru. Nu uitaţi că data alegerilor locale a fost stabilită printr-o lege a PSD şi i-am întrebat - de ce vă grăbiţi cu 27 septembrie, pentru începe şcoala. se apropie sezonul rece? Cei de la PNL înţeleg de ce se grăbesc, că şi-au făcut calculele să câştige alegerile? Voi v-aţi făcut calculele să pierdeţi alegerile? Până la sfârşit, se pare că da. Era vorba de Bucureşti şi marile oraşe, pe care le-au pierdut. Acum, decizia CCR dă dreptul ca Parlamentul să stabilească o altă dată, nu va face PSD acest lucru", a mai menţionat Victor Ponta.El a afirmat că va prezenta în cel mai scurt timp măsurile anticriză, candidat de prim ministru şi o echipă."PSD a decis să nu lupte de data aceasta, a decis să amâne lupta pentru 2024. Opinia noastră este că trebuie să luptăm acum.(...) Noi ne pregătim sută la sută pentru data 6 decembrie să candidăm. Părerea mea este şi dacă jumătate din populaţie, Doamne fereşte, are COVID-19, domnul Iohannis nu va schimba această dată, inclusiv domnul Orban şi domnul Ciolacu nu vor schimba această dată", a adăugat Ponta.Victor Ponta a susţinut că, dacă era premier, nu ar fi organizat alegerile locale."Eu, dacă aş fi fost în luna septembrie prim ministru, nu aş fi organizat alegerile locale, m-aş fi ocupat în primul rând de deschiderea şcolilor şi de pregătirea spitalelor pentru acest al doilea val", a mai spus Ponta.