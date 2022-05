Cel mai bun lunetist al lui Vladimir Putin, ucis în Ucraina

Rusia recunoaște că a pierdut doi ofițeri de top într-o zi, inclusiv un colonel care a fost trimis pe front pentru a-l înlocui pe un altul care fusese ucis cu câteva zile înainte în Ucraina. Totodată, armata ucraineană l-a eliminat și pe sergentul Serghei Tsarkov, despre care se spunea că este unul dintre cei mai buni lunetiști ai armatei ruse, informează Digi24.

Serghei Tsarkov avea 38 de ani și era considerat cel mai bun lunetist al rușilor.

BREAKING: Ukrainian defense forces KILLED Sergei Tsarkov, one of the best Russian snipers and commander of a squad of a rifle company of snipers.#SlavaUkraini ????????