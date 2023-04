Cel mai târziu în luna septembrie încep lucrările efective la Spitalul Regional din Iaşi, anunță ministrul Sănătății

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că în luna septembrie, cel târziu, vor începe lucrările la Spitalul Regional Iaşi, acesta fiind cel mai avansat din cele trei de acest tip, potrivit news.ro..

Alexandru Rafila a declarat, miercuri, la Prima News, că sunt elemente clare că cele trei spitale regionale, de la Iaşi, Cluj şi Craiova, se vor face.

“Întotdeauna am avut un optimism rezervat când discut despre mari investiţii. De data aceasta am elemente clare, reale că toate cele trei spitale regionale se vor face. Noi nu putem să începem să săpăm înainte să avem un proiect decât dacă ne referim la altceva, nu la mari investiţii. Trebuie să înţeleagă toată lumea că anul care s-a scurs de când am venit la Ministerul Sănătăţii s-a scurs cu folos şi proiectul tehnic al acestui spital din Iaşi este finalizat în momentul de faţă. Trebuie făcut un proiect tehnic, care e un proiect complex, nu înseamnă doar o clădire, înseamnă foarte multe alte lucruri care înseamnă racordări la reţelele de utilităţi, înseamnă modul în care diverse echipamente vor fi integrate în structura acestui spital”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a adăugat că în cazul Spitalului Regional Iaşi s-a ajuns la etapa de licitaţie.

“Acest proiect tehnic a fost încheiat în momentul de faţă şi suntem la etapa de licitaţie pe care am împărţit-o în două, tocmai ca să creăm premisele să putem să accelerăm această construcţie a acestei clădiri. Există deja urcate în procedura de achiziţie publică lucrarea pentru amenajarea terenului respectiv şi racordarea la utilităţi, iar construcţia spitalului face obiectul unui alt pachet, dar ambele pachete vor fi licitate şi vor fi începute în acest an. Cel mai târziu, din punctul nostru de vedere, am discutat de curând cu colegii care se ocupă de acest proiect, va fi în luna septembrie, atunci va începe execuţia propriu-zisă, cu menţiunea că, dacă nu vor exista contestaţii, acest lucru ar putea să fie devansat. Cel mai târziu în luna septembrie încep lucrările efective la spitalul din Iaşi, care este cel mai avansat”, a explicat Rafila.

El a vorbit şi despre resursa umană de care este nevoie pentru aceste spitale regionale.

“Am făcut un soi de comitet operativ care include reprezentantul primăriei localităţii, Consiliul Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică, cât şi toate chestiunile care ţin de emiterea de autorizaţii şi care fac posibilă construcţia spitalului, să se facă împreună cu autorităţile locale, de la nivelul localităţii sau de la nivelul judeţului, în cazul dumneavoastră, municipiul Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi. La Cluj avem o astfel de echipă. Acolo este implicată Primăria Floreşti pentru că spitalul se face practic într-o localitate satelit a municipiului Cluj-Napoca. La acest grup tehnic vom adăuga şi universităţile de medicină şi farmacie, pentru că atât în Iaşi, cât şi în Cluj şi în Craiova există universităţi de medicină şi farmacie pentru ca această corelare să ţină pasul şi cu nevoia de resursa umană. Pentru Iaşi şi pentru celelalte locaţii este o mare provocare. Există unităţi sanitare funcţionale. Sigur că unele dintre unităţile actuale vor transfera personalul la spitale regionale, dar necesităţile de personal înalt calificat rămân”, a afirmat Alexandru Rafila.

El a precizat că pregătirea acestui personal medical trebuie să se facă în noile unităţi, cu tehnologia performantă pe care aceste spitale o vor avea.

“Vă dau un exemplu. Dacă se va face şi Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi, nevoia de resursă umană calificată va fi foarte mare şi lucrul ăsta trebuie corelat cu capacitatea de pregătire şi, mai mult, trainingul direct al personalului trebuie făcut în aceste unităţi, cu echipamentele noi din aceste unităţi pentru că accesul la tehnologia de înaltă performanţă presupune şi personal înalt calificat. Chiar dacă discutăm de traininguri pe care le organizează producătorii acestor echipamente, dezvoltarea resursei umane calificate, în special medici, dar şi asistenţi medicali, tehnicieni, pentru că discutăm de echipe complexe, nu discutăm doar de medici în aceste spitale, trebuie planificată şi din cauza asta corelarea cu autoritatea locală şi cu universităţile de medicină şi farmacie este esenţială”, a mai transmis ministrul Sănătăţii.

Întrebat dacă în 2027 vor fi gata cele trei spitale regionale, Alexandru Rafila a răspuns: “Aş fi foarte mulţumit dacă am vedea măcar un spital care să fie complet funcţional, iar celelalte două în fază finală, avansată de execuţie. După cum merg lucrurile, cred că Iaşiul va fi primul spital finalizat. Dacă lucrurile sunt foarte avansate din punctul de vedere al construcţiei şi al dotării, nu am nicio îndoială că aceste spitale vor deveni funcţionale în 2027 sau cu un mic decalaj de câteva luni de la data stabilită iniţial. Important este să fie ridicate, dotate şi să existe deja un plan privind resursa umană care să lucreze în aceste spitale”.