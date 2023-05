Cercetători din cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale au reușit să aclimatizeze în premieră în România 'ceaiul cosmonauţilor'

Patru cercetători din cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale (BRGVLFPAM) au prezentat, în cadrul Congresului European de la Murcia, Spania, o plantă aclimatizată în premieră în România şi la nivel european, Sideritis Scardica sau "ceaiul cosmonauţilor", o specie cu proprietăţi medicale şi alimentare deosebite.

Potrivit cercetătorilor, după mai mulţi ani de studiu, soiul care creşte în mod natural în zonele de munte ale Greciei şi în Bulgaria a fost aclimatizat, astfel încât să poată fi cultivat în mod obişnuit în zonele de câmpie.

"A fost vorba despre un simpozion ştiinţific european care a vizat plantele care pot fi folosite în zona preparatelor. Noi am participat cu două lucrări, una dintre ele referitoare la o specie care a fost aclimatizată în România, dar s-a discutat şi despre obţinerea de soiuri noi. Este vorba despre Sideritis Scardica, cunoscută în Balcani sub denumirea de Mursalski chai. O plantă întâlnită în Bulgaria şi Grecia, dar noi am aclimatizat specia pentru că acolo o întâlnim în zona de munte, la peste 1.700 m, iar aici o avem la sub 100 m altitudine", a declarat pentru AGERPRES directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale, Costel Vânătoru.Specialiştii apreciază că planta este valoroasă din punct de vedere alimentar şi ştiinţific şi există date potrivit cărora poate fi utilizată în tratarea sau ameliorarea unor boli precum Alzheimer."Avem Sideritis hyssopifolia, o specie nouă, o premieră pentru România şi pentru Europa. Planta este valoroasă din punct de vedere alimentar, pentru că vorbim de un ceai cotat ca printre cele mai scumpe şi rafinate din lume. Pe lângă aceste calităţi, planta este valoroasă din punct de vedere medicinal pentru că este bogată în antioxidanţi, dar sunt şi studii la nivel internaţional în care se arată că proprietăţile acestei specii ar avea efecte în tratarea unei boli incurabile, numită Alzheimer. Noi nu abordăm foarte mult subiectul acesta, avem colaborări cu zona medicală naţională şi internaţională, dar nu la un nivel atât de mare. Urmărim din punct de vedere al ameliorării şi conservării resurselor de acest tip", a precizat cercetătorul din cadrul BRGVLFPAM Buzău.Pentru a o valorifica la adevăratul potenţial, dar şi pentru a o conserva, specia a fost deja omologată la nivel european."Noi am plecat de la planta endemică şi am îmbunătăţit-o, am trecut-o în zona de plantă de cultură şi am înscris-o în catalogul naţional şi european. Suntem bucuroşi că, deşi nu îşi are originea în ţara noastră specia Sideritis Scardica, pe lângă aclimatizare am făcut şi primul pas în omologarea speciei, să o ducem în zona de cultură, mai mult decât se utilizează în sistemul tradiţional. Faţă de cea recoltată din mediul ei, plantele de aici sunt uniforme în ceea ce priveşte concentraţia în compuşi, să fie standardizate pentru a fi utilizate. În spatele ei stau multe legende, ba că era folosită de astronauţi în misiunile spaţiale şi îi ajuta, ba chiar că ajută la menţinerea stării de fertilitate", a spus directorul Costel Vânătoru.Perilla frutescens este o altă plantă aclimatizată în premieră la Banca de Resurse Genetice, de origine din Coreea, o specie cu proprietăţi antialergice studiată la nivel naţional în zona universitară, pentru proprietăţile sale deosebite.