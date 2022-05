CFR Cluj își cere scuze după scandările împotriva steliștilor: 'Oboseala și consumul de alcool au dus la asta!'

Jucătorii celor de la CFR Cluj au scandat cuvinte dure la adresa roș-albaștrilor la petrecerea organizată după ce au câștigat campionatul.

Cristi Balaj, președintele clubului CFR Cluj, și-a cerut iertarea pentru gestul făcut de jucători la postul Digi Sport, însă a mărturisit că nu l-a văzut pe Dan Petrescu scandând, chiar dacă s-a aflat și el alături de elevii săi.

”Încep prin a caracteriza incidentul ca un eveniment regretabil. Am mai participat la evenimente cu echipa și nu am mai auzit asemenea scandări. Am fost acolo, au fost câțiva membri ai galeriei, persoane care folosesc asemenea scandări. Eu nu le agreez. Sunt crescut altfel și văd lucrurile diferit.

Starea de oboseală, entuziasmul, lucrurile și cuvintele care i-au deranjat spuse din tabara adversă au dus la asta. Oboseala și consumul de alcool, care a fost în cantități destul de însemnate, au dus la acest moment regretabil. Vreau să îmi cer scuze, nu mă caracterizează.

Nu mi-aș dori să mai aud astfel de scandări. Am fost unul dintre cei care au contestat cu vehemență când s-au adresat anumite cântece și scandări la adresa unui membru din familia lui Mihai Stoica.

Versurile nu sunt foarte greu de reținut, dar nu l-am văzut pe Dan Petrescu să fi cântat. L-au prins în mijlocul evenimentelor. A avut neinspirația să nu plece de acolo, dar nu a fost el cel care a dat tonul”, a declarat Cristi Balaj la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Reacția lui Gigi Becali: ”Cei de la CFR Cluj ne-au bătut pe noi și i-au înjurat pe ei (n.red. CSA Steaua). Nu a zis instanța așa? Instanța a zis că i-a înjurat pe ei. Au zis Steaua. N-a zis instanța că Steaua e echipa lui Balint? Pe Balint l-a înjurat, nu pe noi. Noi nu suntem Steaua, noi suntem FCSB deocamdată”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport Special.