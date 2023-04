China anunţă noi măsuri pentru promovarea monedei digitale.

Acţiunile care au legătură cu moneda digitală chineză au urcat luni, pe fondul celor mai recente măsuri ale autorităţilor de la Beijing de a promova folosirea propriei monede digitale a băncii centrale (CBDC), yuanul digital, transmite Reuters.

Din mai, Changshu, un oraş subordonat al Suzhou din provincia Jiangsu, îi va plăti pe funcţionarii publici şi pe alţi angajaţi ai statului cu yuani digitali (e-CNY), a anunţat duminică publicaţia de stat Securities Times.

"Anunţul marchează cea mai recentă încercare a Chinei de a-şi promova e-CNY", a apreciat Dan Wang, economist şef la Hang Seng Bank China, referindu-se la yuanul digital.

Analiştii susţin că statul chinez foloseşte yuanul digital pentru a stimula consumul în economia afectată de pandemie, în viitor fiind aşteptate mai multe aplicaţii pentru e-CNY, în vederea îmbunătăţirii transparenţei şi a eficienţei politicilor guvernamentale.

Acţiunile Global Infotech Co au urcat luni cu 13%, cele ale Chutian Dragon Co cu 8%, în timp ce titlurile Newland Digital Technology Co şi Northking Information Technology Co au crescut de asemenea, informează Agerpres.

În contrast, indicele principal a scăzut cu 0,4% din cauza temerilor privind redresarea economiei Chinei.

"Folosirea e-CNY pentru plata salariilor va ajuta la popularizarea yuanului digital", a afirmat Wang Pengbo, analist la firma de consultanţă BoTong Analysys.

Un angajat al unei şcoli publice din Changshu susţine că primeşte din octombrie subvenţia de transport în e-CNY. Alţi doi angajaţi din sectorul de stat din zona Suzhou au declarat că de anul trecut primesc salariul în e-CNY.

Totuşi, cei trei spun că nu găsesc modalităţi adecvate de a cheltui moneda digitală în viaţa de zi cu zi.

"Imediat ce îmi primesc salariul în e-CNY, îl convertesc întotdeauna în yuanul tradiţional", a afirmat Yang, un doctor care lucrează la spitalul din Suzhou.

"Sincer, nu ştiu cum să-l folosesc, niciun comerciant nu acceptă yuanii digitali", a declarat Yang, pentru Reuters.

China este în fruntea cursei globale pentru lansarea monedelor digitale bancare centrale (CBDC) şi testează yuanul digital - sau e-CNY - în oraşele principale, inclusiv Shenzhen, Beijing şi Shanghai, dar adoptarea încă este în stadiul preliminar.