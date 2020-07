Chris Liddell, consilier al preşedintelui Trump, candidatul american la conducerea OCDE

Consilier la Casa Albă, Chris Liddell, un aliat al preşedintelui Donald Trump, va fi candidatul Statelor Unite pentru postul de secretar general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a anunţat vineri un înalt oficial american, informează AFP preluat de agerpres.

Chris Liddell, care are două cetăţenii, americană şi neozeelandeză, în prezent adjunctul şefului de cabinet de la Casa Albă, are o experienţă internaţională semnificativă, conform sursei citate.Absolvent al Universităţii din Oxford, Chris Liddell a ocupat posturi de conducere în mai multe companii, printre care Microsoft şi General Motors.Actualul secretar general al OCDE, mexicanul Angel Gurria, a anunţat la începutul lunii iulie că nu va candida pentru un al patrulea mandat.Procesul de selecţie pentru postul de secretar general al OCDE va fi lansat pe 1 august. Membrii Consiliului OCDE vor numi succesorul lui Angel Gurria pentru un mandat de cinci ani, care va începe în iunie 2021.Gurria a reuşit să readucă în prim plan o organizaţie învechită, o emanaţie a blocului occidental din perioada războiului rece.OCDE are sediul central la Paris şi reuneşte, în principal, ţări dezvoltate. Este o organizaţie cu rol consultativ, dar care a reuşit să se facă utilă prin asumarea aspectelor extrem de tehnice ale combaterii evaziunii fiscale sau prin emiterea a numeroase rapoarte, care sunt aşteptate cu interes pe plan internaţional, cum ar fi evaluarea sistemelor de învăţământ (PISA).