Cine este patronul Fermei Dacilor și care este povestea complexului turistic / VIDEO

Povestea Fermei Dacilor a început cu 10 ani în urmă, când antreprenorul prahovean Cornel Dinicu a achiziționat terenurile „pline de mărăcini” pe care, ulterior a dezvoltat complexul turistic situat pe dealurile din Tohani, conform observatorulph.ro.

„Lăsam mașina în stradă că nu puteam să intrăm în fermă. Și am tot cumpărat, din aproape-n aproape până am ajuns la 40 de hectare. Apoi ne-am apucat să construim o fermă cu mâncare bio. Inițial a fost pentru mine și familie. Apoi au vrut și prietenii mâncare bio. Și așa am început să livrăm coșuri cu mâncare bio. Nu era, la vremea respectivă, nimeni să livreze un coș complet: ouă, lapte, brânză, salam, miere, ulei presat de floarea soarelui. Așa că ne-am apucat noi să livrăm coșuri complete cu mâncare bio, cu de toate, ca la supermarket”, povestea Cornel Dinicu despre începuturile businessului.

După un timp, proprietarul a decis să schimbe proiectul: din grajdul de animale a pus bazele unui restaurant cu 6 camere de cazare. Și proiectul a crescut până când a ajuns la un complex cu 30 de camere și alte „căsuțe în copac”.

Proiectul s-a bucurat de recunoaștere și pe plan internațional odată cu vizita în România a celebrului vlogger Mark Wiens care a petrecut câteva zile la Ferma Dacilor și a plecat mai mult decât încântat, iar odată cu lansarea episodului „Insane Food Romania” au început să curgă turiști străini din toate colțurile lumii.

Un tip vulcanic

Cornel și familia sunt stabiliți în București. Acolo locuiesc, acolo merg copiii la școală. Cornel are cinci copii, dintre care cel mai mare are 21 de ani, iar cel mai mic 3 ani, conform sursei citate. Cel mare este student și, în același timp, lucrează și la fermă, la afacerea familiei. În ce-i privește pe cei mici, ei merg la școală în cursul săptămânii, vin la fermă în weekend.

Referitor la fermă, la început totul era o râpă. Prietenii mereu îi spuneau: „Ce cauți în râpa aia? Acolo nu o să ai succes niciodată”. El însă a văzut lucrurile din alt unghi și iată că merge. Dar cu sacrificii mari „Fără sacrificii nu poți”, a povestit Cornel Dinicu.

De fapt, din dorința de a oferi familiei o viață mai sănătoasă, a început antreprenorul proiectul „Ferma Dacilor”.

„În jurul terenurilor pe care le-am achiziționat, dacă am copilărit pe dealurile acestea, mi-am adus aminte că sunt niște situri arheologice în zonă. La Budureasca, de exemplu, s-au găsit vestigii arheologice de pe vremea dacilor și am considerat că pot să creez o fermă, deși dacii nu aveau ferme. Deci eu am creat o fermă… cu dacii din zonă… a ieșit Ferma Dacilor”, dezvăluie antreprenorul povestea scurtă a originii numelui fermei.

Tragedie de Crăciun

Cel puțin 6 persoane, printre care un copil, au murit carbonizate în incendiul izbucnit, marţi dimineaţă, la Ferma Dacilor. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că anchetatorii nu exclud nicio variantă, fiind luate în calcul atât izbucnirea focului ca urmare a unei acţiuni intenţionate, cât şi varianta unui accident. Incendiul nu a fost încă lichidat, astfel că deocamdată nu se pot face cercetări la faţa locului, precizează sursele indicate.

Complexul turistic nu avea autorizaţie de securitate la incendiu, mai arată sursa citată.

Potrivit ISU Prahova, în anul 2019 a fost efectuată la acest obiectiv o "verificare pe fond", fiind identificate 6 nereguli, dintre care una a fost remediată pe timpul controlului şi au fost aplicate 6 avertismente.