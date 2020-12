Ciolacu anunţă că PSD iese la luptă în Parlament: 'Toate pârghiile constituţionale de a stopa formarea acestui Parlament dacă nu se aşază democrativ'/ VIDEO

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că partidul pe care îl conduce va avea candidaţi atât pentru preşedinţia Senatului, cât şi pentru cea a Camerei Deputaţilor şi anunţă că PSD va folosi "toate pârghiile constituţionale” pentru ca formarea viitorului Parlament să respecte "spiritul Constituţiei” şi regulamentul după care funcţionează Legislativul.

"PSD-ul are de apărat nişte voturi, va avea candidaţi şi la Camera Deputaţilor, şi la Senat, o să ne continuăm negocierile, nu la Vila Lac 1 pentru că nu avem ce căuta la Vila Lac 1, vorbesc legal, eu am ce căuta, sunt încă preşedintele Camerei, nu ştiu ce caută domniile lor. Şi o să ne facem socotelile şi jocurile, dar vom folosi toate instrumentele constituţionale şi legale să ne apărăm aceste drepturi. Ceea ce vor ei să facă - să confişte nişte voturi”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o emisiune, duminică seară, la Antena 3, potrivit news.ro.

El a susţinut că victoria PSD este "una de fond, nu de formă, nu a fost o întâmplare, a fost un fenomen peste tot în România”, Ciolacu explicând, în acest context, că PSD a câştigat la alegerile locale 60% din administraţiile din România.

În ceea ce priveşte întâlnirea dintre Vasile Dîncu şi liderul AUR, George Simon, Ciolacu a declarat că Dîncu "nu a avut mandat de partid să negocieze ceva cu domnul Simion”. El a spus că a vorbit personal "cu mai mulţi lideri de partid” despre viitorul Parlament.

"Am văzut acele negocieri la Vila Lac cum împărţeau Birourile Permanente. Vreau să reamintesc că există decizii ale Curţii (CCR- n.r.), există regulament al Camerei (Camerei Deputaţilor – n.r.). Orice forţare de regulament am să o atac şi am să folosesc toate pârghiile constituţionale şi legale de a stopa formarea acestui Parlament dacă nu se aşază democratic, în spiritul Constituţiei şi cu respectarea regulamentului şi a legilor şi nu vor face lucrurile aşa cum este scris şi cum este cutumiar. Avem de apărat nişte voturi şi şi domnul George Simion are de apărat nişte voturi. Nu poţi să faci o gaşcă de perdanţi, să vii că confişti un Parlament şi o ţară întreagă. Nu se întâmplă niciunde aşa ceva, la asta asistăm în acest moment”, a mai afirmat liderul social-democrat.

Întrebat dacă ia în clacul o sesizare a Curţii Constituţionale a României în situaţia în care preşedintele Klaus Iohannis nu va desemna premierul propus de PSD, Ciolacu a răspuns că partidul are "scenarii puse la punct” pentru orice situaţie.

"Avem toate scenariile puse, am vorbit cu specialiştii, să continui şi mâine, după discuţiile la Cotroceni, să mă văd cu ei şi avem pentru fiecare pas în parte făcut un mod de atac sau de apărare. Suntem foarte hotărâţi să apărăm ceea ce am câştigat, votul românilor” a mai declarat Ciolacu.