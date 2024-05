Ciolacu îl ironizează pe 'românul Geoană': 'Am crezut că se ocupă cu războaiele, nu cu lansări de cărţi' (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminică că este ferm convins că va candida Mircea Geoană la alegerile prezidenţiale, arătând că el a crezut că acesta se ocupă cu războaiele, pentru că cu asta se ocupă NATO. „Eu cu românul Mircea Geoană nu am avut nicio discuţie în ceea ce priveşte situaţia de criză de securitate”, a mai afirmat Ciolacu.

„Avem două conflicte, unul în Ucraina şi unul în Orientul Mijlociu şi România, statul român, are şansa de a avea pe secretarul general adjunct al NATO, pe domnul Mircea Geoană. Am crezut că domnul Geoană se ocupă cu războaiele, cu asta se ocupă NATO, nu cu lansări de cărţi, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3, despre Mircea Geoană.

„Am înţeles, domnul Geoană este în campanie, domnul Geoană va candida. Eu nu sunt ironic, dar eu prespun că românii aşteaptă în primul rând de la mine să vorbesc despre ce fac la Guvern”, a mai comentat preşedintele PSD.

„Nu am avut nicio discuție”

Marcel Ciolacu a continuat: „Eu cu românul Mircea Geoană nu am avut nicio discuţie în ceea ce priveşte situaţia de criză de securitate în care ne aflăm. Cu toţi responsabilii din domeniu am avut discuţii. Am avut cu toată lumea, mai puţin cu domnul Geoană, românul nostru, care e acolo”.

Liderul PSD s-a declarat convins că Mircea Geoană va candida la prezidenţiale.

„Domnul Geoană este în campanie, lansează cărţi (..) Foarte bine, să candideze. Dar sunt ferm convins că va candida domnul Geoană. Foarte bine pentru democraţie, românii au întotdeauna dreptate”, a spus el.