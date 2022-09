Marcel Ciolacu: Este inuman să mărim pensiile cu mai puțin de 10% (video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la România TV, că nu este suficienta indexarea pensiilor cu rata inflației și că ar fi „inumană” o decizie a coaliției de guvernare ca pensiile să crească cu mai puțin de 10% de la 1 ianuarie 2023.

„Din punctul meu de vedere si al colegilor mei, cei care am vazut impactul bugetar, am parerea ca va fi o crestere economica mai mare (decat cea prognozata). Este inuman sa vorbim de o decizie de a avea sub 10% o marire a pensiilor”, a spus Ciolacu.

Potrivit acestuia, PSD ar dori o coalitie si o discutie despre o eventuala crestere diferentiata a pensiilor in functie de valoarea acesteia, pentru ca trebuie creata „echitate sociala”: pensionarii cu venituri mici sa beneficieze de cresterii mai mari decat pensionarii care beneficiaza de pensii de peste zece mii de lei. „E normal sa ai abordari diferite”, a precizat Ciolacu.