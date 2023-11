Ciolacu răspunde criticilor PNL în ședința de Guvern: 'Eu nu vreau taxe noi!' (video)

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, în debutul ședinței de Guvern, că Fiscul a început să colecteze mai bine și că el nu vrea majorarea taxelor, ci doar ca acestea să fie plătite și de către cei care nu o făceau până acum, după ce liberalii au avertizat că se poate rupe coaliția dacă PSD forțează creșterea unor taxe și impozite pentru a finanța majorarea pensiilor.

„Vestea bună cu care începem este că ANAF a început să-și facă treaba și să colecteze aproape de ținta impusă. În octombrie colectarea veniturilor a ajuns la un nivel record de 40 de miliarde de lei. Sunt convins că, păstrând același ritm până la finele anului și ținând sub control cheltuielile neesențiale, vom respecta ținta de deficit agreată cu Comisia Europeană”, a declarat Ciolacu.

„Un argument în plus sunt acțiunile mult mai susținute contra evaziunii fiscale, pe care le-am văzut cu toții în ultimele zile. În sfârșit, instituțiile statului încep să arate determinare împotriva celor care fraudează banii românilor. Iar a elimina evazioniștii care fură zeci de miliarde an de an este cheia pentru a obține fondurile necesare și pentru creșterile de pensii, și pentru educație, și pentru sănătate. Eu NU vreau taxe noi, ci vreau să-și plătească taxele și cei care nu plăteau până acum, cei care fraudau statul și care fură din sănătatea, educația și pensiile românilor!”, a adăugat premierul în ședința de Guvern.