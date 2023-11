Nicolae Ciucă îi trage preșul de sub picioare lui Ciolacu: NU ne permitem să mai creștem taxe și impozite la anul

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat luni, la sediul partidului, că nu ne permitem ca anul viitor să mai creştem taxe şi impozite, pentru că nu putem să venim cu încă o povară pe mediul pentru afaceri. ”Trebuie să se facă digitalizarea, asigurarea resurselor financiare, o problemă de siguranţă naţională” a mai spus preşedintele liberal.

Preşedintele PNL a fost întrebat dacă există riscul introducerii de noi taxe şi impozite anul viitor, pe fondul lipsei de bani pentru pensii.

”Nu ne permitem ca anul viitor să mai creştem taxe şi impozite. Este deja o decizie în implementare, o mare parte a măsurilor vor intra în vigoare de la 1 ianuarie. Ca atare, nu putem să venim cu încă o povară pe mediul pentru afaceri”, a spus liderul PNL, la sediul partidului, unde are loc şedinţa conducerii partidului.Ciucă a spus că a participat la întâlnirea cu cu mediul asociativ, cu asociaţia Municipiilor din România.

”Cu toţi suntem conştienţi de faptul că putem face orice, mai puţin să pierdem şansa de a continua să finanţăm proiectele din bani europeni. Ca atare, aceste măsuri au fost luate tocmai pentru a evita decizie la nivelul UE pentru a diminua, doamne fereşte, întrerupe finanţarea din fonduri europene”, a declarat Ciucă.

Liderul PNL a mai afirmat că ”tot timpul se discută despre digitalizare, dacă asta este principala problemă, să trecem s-o facem”.

Am făcut toate demersurile, inclusiv am dus o decizie in acest sens în Consiliul Suprem de Apărarea a Ţării. Trebuie să se facă digitalizarea, pentru că asigurarea resurselor financiare reprezintă o problemă de siguranţă naţională.