Cioloș: Nu am intrat în politică să stau pe margine

Premierul desemnat să formeze noul Guvern, Dacian Cioloș (USR), a explicat vineri de ce merge să ceară votul Parlamentului în contextul în care toate celelalte partide au decis să nu-l susțină.

„Esec e cand stai pe margine sau dai inapoi pentru ca ti-e teama sa-ti asumi responabilitatea in momente dificile. Cariera mea politica nu are sens daca nu imi asum (...) Nu are niciun sens sa raman in politica ca sa stau pe margine, pentru ca daca doream sa stau pe margine nu intram intr-un partid politic. Am intrat in politica sa actionez”, a declarat Dacian Cioloș.

Premierul propus va prezenta Parlamentului, săptămâna viitoare, un guvern monocolor cu miniștri doar din USR. E nevoie de 234 de voturi ca Guvernul să fie învestit. În afară de cei 80 de parlamentari USR, până acum nimeni nu și-a declarat sprijinul pentru cabinetul Cioloș.

Dacă Guvernul Cioloș nu obține votul de învestitură, președintele Klaus Iohannis va face o nouă propunere de premier.