Cîțu este convins că moțiunea nu are nicio șansă: A fost un exercițiu de minciună

Premierul Florin Cîțu a refuzat inițial să facă declarații la ieșirea din plen pe motiv că este bruiat de liedrul AUR. George Simion a ieșit după premier făcându-i diverse reproșuri. Ulterior, Cîțu s-a oprit și a răspuns jurnaliștilor.

„Votul nu are nicio șansă, moțiunea a fost încă un exercițiu de minciună. Am văzut în acea moțiune doar miciuni. Nicio informație din acea moțiune nu era susținută de date care vin din surse oficiale. În ceea ce am răsuns eu acolo a fost Eurostat, a fost INS, am folosit instituții private, deci toate informațiile oficiale. În moțiune erau doar opinii și păreri persoanale.”, a declarat premierul Florin Cîțu la finalul dezbaterii moțiunii de cenzură inițiată de PSD împotriva Guvernului.

