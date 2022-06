Ciucă dă milităria jos din pod

Generalul cu patru stele Nicolae Ciucă are de gând să-l execute azi, pentru a treia oară, pe Florin Cîțu. Și să-l debarce și de la șefia Senatului. În acest scop, i-a convocat pe toți membrii grupului PNL din Camera Superioară a Parlamentului la o ședință. Una cu scântei. Locul lui Cîțu ar urma să fie luat de Alina Gorghiu. Și iată cum milităria va fi dată jos din pod.

Pentru Florin Cîțu, aceasta ar fi cea de-a treia debarcare. Într-un timp record, cel care, pe mâna președintelui Klaus Iohannis, a ajuns rând pe rând premier al României, președinte PNL și șef al Senatului, urmează să fie debarcat din ultima poziția deținută. Și nu fără motiv. Nu este deloc dificil să ne explicăm ce se întâmplă în interiorul PNL și ce anume generează asemenea mișcări tectonice.

PNL își pierde în ritm accelerat credibilitatea. Pe măsură ce își diluează în exces componenta națională și liberală. Am făcut de câteva ori afirmația, pe care nu am niciun motiv să o retractez, că la următoarele alegeri parlamentare este posibil ca PNL să cadă sub pragul de 5%. Electoratul acestui partid se transferă treptat către alte formațiuni sau îngroașă rândul indecișilor. Guvernarea nu le face bine liberalilor. Chiar dacă unora le bagă bani în traistă. De altfel, singurul motiv pentru care ei continuă să rămână la putere este generat de efectul de turmă. Efectul de turmă este specific tuturor popoarelor. Indiferent cât de educate sau de needucate sunt. În vremuri de primejdie, populația se strânge umilă și smerită în jurul conducătorilor care se întâmplă să se afle în fruntea turmei. Instinctul de conservare generează o falsă stabilitate politică. Acest efect a fost cât se poate de vizibil în timpul pandemiei și cu atât mai mult este vizibil acum, când, ne place sau nu ne place, trăim totuși sub amenințarea unui război. În paranteză fie spus, putem observa cum nimeni nu tresare atunci când în fruntea Guvernului este instalat un ditamai generalul cu patru stele. Dimpotrivă. Simpli cetățeni, dar chiar și ziariști cu pretenția de analiști, s-au exprimat în sensul că ceea ce se întâmplă este cât se poate de normal. Iar Ciucă este omul potrivit la locul potrivit și în momentul potrivit. Numai că tensiunile se acumulează mai rapid, exact în situația în care nu se pot exprima. De aceea, în clipa în care pericolul de la granița de est a României va dispărea, societatea va răbufni, iar paratrăsnetul va fi Partidul Național Liberal, cu Nicolae Ciucă la vârf. Asta se va întâmpla, dacă nu care cumva războiul din Ucraina, care incendiază întreaga lume, va continua și în cea de-a doua parte a anului viitor. De unde până unde această afirmație? Ea rezultă dintr-un calcul politic cât se poate de simplu. Dacă până în februarie anul viitor războiul din Ucraina continuă, iar președintele PNL va fi și premier, nemulțumirea publică se va concentra în direcția liberalilor. Dacă însă războiul va continua și pe parcursul anului viitor, având în vedere aranjamentul politic dintre PNL și PSD, din care va rezulta un viitor premier socialist, atunci paratrăsnetul va fi reprezentat în egală măsură și de către PSD. În această eventualitate improbabilă, AUR ar putea deveni marele câștigător al uneia dintre cele mai grave și multiple crize pe care o traversează România.

Însă cel mai probabil este că războiul din Ucraina se va transforma, cel târziu la începutul anului viitor, într-un conflict înghețat. Acest moment îl va prinde pe Nicolae Ciucă la vârful Guvernului. Se va face un bilanț, mult timp amânat din cauza efectului de turmă. Când nemulțumirea va răbufni, când această nemulțumire îi va lovi pe liberali ca un tsunami, se va vorbi mult și pe bună dreptate în termeni radicali despre faptul că România a fost vândută sub guvernele lui Klaus Iohannis pe bucăți. În acest moment, bilanțul este dramatic. Chiar Florin Cîțu, culmea tupeului, ne-a prezentat un calcul altfel corect. În primele cinci luni ale anului, statul român a fost silit să plătească două miliarde de euro numai sub formă de dobânzi pentru banii împrumutați în mod iresponsabil chiar de el, atunci când a fost ministru al Finanțelor sau mai târziu, când a fost premier, după care tăvălugul împrumuturilor nu a mai putut fi oprit. Această îndatorare a României ne va conduce fără doar și poate anul viitor la dobânzi în cuantum de minimum cinci miliarde de euro. Și, în continuare, aceste dobânzi vor crește. Să nu uităm că România se împrumută astăzi la dobânzi de aproape zece la sută. Asta înseamnă că, în zece ani, datoriile acumulate se dublează. Și tot așa, până nu mai rămâne piatră pe piatră. Cineva trebuie să vină și să taie în carne vie pentru a opri acest tăvălug. Dar înainte vinovații vor trebui arătați cu degetul. Supuși oprobiului public. Și executați electoral. Cine altcineva ar putea fi supus unei asemenea execuții decât Klaus Iohannis, care însă se va afla la capătul ultimului său mandat prezidențial, și partidul pe care l-a păstorit, care din acest motiv s-ar putea să nu mai aibă niciun viitor?

Fiind conștient de această situație sau simțind instinctiv pericolul, Nicolae Ciucă, împreună cu membrii stafului PNL, încearcă să detensioneze din timp lucrurile, eliminându-i pe cei mai vizibili dintre vinovați. Iar astăzi vom vedea probabil capul cu Cîțu scuipat și tăiat.

un comentariu de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist