Premierul Ciucă anunță că pensiile și salariile vor putea crește 'în funcție de evoluția colectărilor la buget'

Premierul Nicolae Ciucă a declarat marți, la Constanța, despre propunerile PSD ca pensiile sa creasca cu 10% iar salariul minim sa se majoreze la 3.000 de lei, că o creștere a pensiilor si salariilor se va putea realiza doar „în funcție de evoluția colectărilor la buget”.

„Va rog sa aveti incredere ca la nivelul coalitiei de guvernare atat PNL cat si PSD cat si UDMR am avut de fiecare data in dezbatere masurile prin care sa realizam protejarea populatiei si in mod deosebit protejarea economiei. Ca sa putem asigura acest pachet de masuri sociale, trebuie sa avem din ce sa asiguram banii necesari pentru a avea din ce sa marim pensiile si salariile.

Stiti foarte bine ca in pachetele de sprijin de pana acum am avut masuri care au vizat cetatenii vulnerabili si pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. Am avut discutii cu partenerii sociali si am stabili ca in functie de rectificarea bugetatra vom majora si salariile si ne-am permis sa asiguram o patrime din ce ramasese neacordat. Acestea sunt masurile pe care noi le-am discutat.

In functie de evolutia colectarilor la buget si propunerile pe care le vom discuta, vom ajnge la o concluzie care se va concteriza intr-o decizie”, a declarat Ciucă.