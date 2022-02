Claudiu Târziu îl avertizează pe George Simion: 'Un lider cu puteri absolute o poate lua razna'

Co-președintele AUR Claudiu Târziu spune că nu este de acord ca formula de conducere a partidului să fie schimbată de la o troică la un lider unic, așa cum vrea celălalt co-președintele George Simion și că sunt mai multe „elemente de viziune de dezvoltare a partidului” în care nu este de acord cu Simion.

„Este o discuție în partid de a se renunța la formula de co-președinție, de echipă de președinți, fiindcă noi suntem doi președinți executivi și un președinte al senatului care formează troica președințiala a partidului AUR. Eu personal nu împărtășesc această viziune, mi se pare că dacă am ajuns până la nivelul asta, am intrat cu 10% în Parlament și apoi am trecut de 25% în această formulă, nu avem niciun motiv să renunțăm la ea”, a declarat Târziu, pentru impact.ro.

„Cum nu împărtășesc nici alte elemente de viziune de dezvoltare a partidului, pe care le are George, există o dezbatere internă care va fi tranșată probabil la Congresul Extraordinar care urmează să aibă loc în maxim două luni, undeva în jurul datei de 27 martie. Până atunci, trebuie ca noi să cădem de acord asupra formulei de conducere, a unor modificări de statut și a unei moțiuni pe care să-și asume noua conducere a partidului. Acesta va conține modul de dezvoltare viitoare a partidului și în funcție de asta voi ști și eu dacă voi gira în continuare acest proiect, mă voi afla în el, sau nu”, a adăugat acesta.

„Eu am un mare respect pentru oamenii care au muncit în partid și care nu s-au văzut. Sunt un om de echipă peste tot unde am fost și în zona civică și în zona de presă eu am construit echipe, nu am încercat să mă urc pe un piedestal. Ideea cu troica prezidențială a fost tot a mea, tot ca să fie o echipă, pentru binele partidului, pentru că un singur om poate fi lovit mai ușor și poți să destabilizezi partidul dacă dobori liderul. Dar și pentru că un lider fiind cu puteri absolute o poate lua razna dacă nu este talonat de oameni cu funcții sensibil egale sau cu puteri egale”, a mai afirmat Claudiu Târziu.