Clever Business Transilvania a definitivat preluarea Prima TV

Clever BusinessTransilvania a definitivat preluarea Prima TV şi adaugă portofoliului său o televiziune generalistă, după ce Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat marţi cedarea licenţei audiovizuale de către S.C. Prima Broadcasting Group către S.C. Clever Business Transilvania. Odată cu această preluare, Prima TV va trece şi la emisia HD, acest proces fiind în desfăşurare, potrivit news.ro

”Prin decizia CNA de azi, 8 septembrie 2020, Clever BusinessTransilvania a definitivat preluarea Prima TV şi adaugă portofoliului său o televiziune generalistă. Clever BusinessTransilvania este o companie românească şi este deţinută de Adrian Tomşa cel care este acţionarul majoritar al Clever Media Network, companie care deţine televiziunile sportive Look (Look Sport, Look Plus, Look 2, Look 3, Look 4K), televiziunea Agro TV, Profit.ro dar şi site-urile looksport.ro, lookplus.ro, lookmedica.ro, agrotv.ro şi profit.ro”, potrivit unui comunicat transmis News.ro.

Clever BusinessTransilvania deţine, începând cu această dată, televiziunea generalistă Prima TV şi îşi propune să completeze oferta actuală de pe piaţa de televiziune cu conţinut relevant şi de calitate.

”Astfel, grupul Clever îşi consolidează poziţia de jucător important pe piaţa media din România. Odată cu această preluare, Prima TV va trece şi la emisia HD, acest proces fiind în desfăşurare. Totul va implica cele mai performante echipamente astfel încât telespectatorii Prima TV să aibă parte de o experienţă de înaltă calitate a imaginii”, precizează comunicatul.

Prima TV, televiziune aflată pe piaţă din 1997, este una din televiziunile româneşti care a adus entartainment-ul în casele românilor prin emisiuni precum Schimb de mame, cel mai longeviv reality – show, Cronica Cârcotaşilor, cea mai longevivă şi premiată emisiune pamflet din ţara noastră, Trăsniţii, cel mai longeviv sitcom din lume, care a intrat în Cartea Recordurilor. Odată cu intrarea Prima TV în grupul Clever telespectatorii vor avea parte de un nou tip de format de cooking show prin lansarea în această toamna a emisiunii Alege reţeta naţională, se mai arată în comunicat.