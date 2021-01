CNAIR: 'Termenele proiectelor pentru A7 și A8 din Moldova vor fi respectate'

Compania Națională de Drumuri a făcut luni o ședință de analiză a proiectelor privind autostrăzile A7 și A8 din Moldova la care au participat și proiectanții. Aceștia au anunțat că vor fi respectate toate termenele stabilite în contract, potrivit Mediafax.

Ședința privind autostrăzile A7 și A8 din Moldova a avut loc luni la sediul central al CNAIR. La final, șeful companiei de drumuri a anunțat că toate clauzele din contractele privind realizarea A7 și A8 vor fi respectate. Poziția a fost adoptată în urma discuțiilor cu proiectanții.

„Am avut o nouă sedință de progres pe autostrăzile din Moldova care sunt proiectele strategice pentru anul în curs. Pe lângă Autostrada Moldovei A7, am discutat și problematica A8, care este, de asemenea, un proiect prioritar. Am avut o analiză detaliată cu proiectantul pe sectorul de la Târgu Mureș la Târgu Neamț. Am ajuns la un calendar ferm pe care proiectantul și l-a asumat. Ca urmare a discuțiilor purtate acesta se va organiza în perioada imediat următoare, astfel încât să păstrăm graficele și calendarul asumat” a declarat Mariana Ioniță, director general CNAIR.

A7 va traversa toată Moldova și va conecta orașele Ploiești și Siret, iar A8 va lega orașele Iași și Tg. Mureș, prin Tg.Neamț. Din punct de vedere birocratic, ambele proiecte au început în urmă cu câțiva ani și au avansat foarte puțin, fiind depășite numeroase termene contractuale.