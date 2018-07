Coaliția PSD-ALDE trece la Planul B. Destructurarea serviciilor și un război total cu `statul paralel`

Războiul dintre Coaliție și ”Statul paralel” continuă din de în ce mai dur. Instituții de forță cheie care ar face parte din entitatea urâtă de cei cei din Coaliție ar urma să fie paralizate prin noua strategie. Asta înseamnă că printr-o Rectificare bugetară care ar urma să fie operată în curând, să rămână fără banii cu care ar provoca PSD și Guvernului.

Totul la pachet cu modificarea substanțială în sesiunea extraordinară a Senatului și Camerei Deputaților care începe de săptămâna asta a pachetului de legi vizând Legile siguranței naționale.

Potrivit jurnaliștilor de la Național, pe lângă schimbarea regulilor jocului privind numirile sefilor de servicii pe viitor, de departe principala modificare este cea a reducerii bugetelor SPP, SRI si SIE cu o treime ! Si astfel Dragnea muta razboiul pe un front unde pe cei din servicii ii doare cel mai tare : la buzunare!

”Cu toate ca liderii serviciilor secrete, in frunte cu generalul Pahontu se asteptau la aceasta modificare, intrarea in vigoare a rectificarii bugetare negative cel putin pentru trei structuri s-ar putea sa le zgaltaie serios pozitia celor care, pana acum, si-au tinut oamenii in mana inclusiv financiar, prin acordarea a tot felul de ”bonusuri” provenind din fondurile operative fara de numar avute la dispozitie. Iata insa ca ”bilantul contabil” se va schimba radical, dupa ce bugetele vor fi reduse cu aproximativ o treime. Si daca sumele ramase oricum vor asigura cu prisosinta desfasurarea normala a activitatii serviciilor vizate, cu totul altfel vor sta lucrurile cu ”fondurile operative” din care baietii destepti din sistem se obisnuisera sa-si traga ”banii de buzunar,”, susține jurnalistul Cătălin Tache într-un articol pe această temă.

Ne așteptăm așadar... la o nouă mișcare de forță din partea Coaliției. Cu ce va răspunde cealaltă tabără vom afla în curând.