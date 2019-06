Codrin Ștefănescu anunță că Liviu Dragnea l-a SUNAT din penitenciar: 'Nu am vrut să îl necăjesc'

Fostul secretar al PSD, Codrin Ștefănescu, demis din funcție la scurt timp după încarcerarea lui Liviu Dragnea vine cu informații noi privind felul în care își petrecere timpul în detenție fostul lider social - democrat.

"Hai să lămurim câteva aspecte. Liviu Dragnea a făcut o listă, așa cum prevede legea în care intră membrii familiei și trei colegi din partid. Conform legii, această listă a fost predată la intrarea în penitenciar și ea poate fi pusă în aplicare după ce trec cele 21 de zile de acomodare. Sperăm și noi colegii că la primele vizite vom fi și noi invitați să vorbim cu Liviu Dragnea. Da, m-a sunat o singură dată. De obicei vorbește cu familia, nu am vorbit despre ce se întâmplă în partid, nu am vrut să îl necăjesc, am încercat să îl protejez și eu și familia. Nu se uită la televizor", a declarat Codrin Ștefănescu la România TV.