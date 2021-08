Codrin Stefănescu: Am auzit zvonul că șeful PSD va fi schimbat

Codrin Ștefănescu (PSD) transmite luni, într-un mesaj plin de reproșuri la adresa liderului social-democrat Marcel Ciolacu, că a auzit un zvon potrivit căruia acesta va fi schimbat din funcție.

„Mesaj pentru Marcel! Nu te mai duce la tv sā debitezi toate prostiile! Pe care ți le dau sefii tai din padure sa le citești! Cā se enerveazā toatā suflarea omeneascā! Te bâlbâi, te fâstâcești ca o mironosițā și faci declarații infantile de care râd și proprii noștri membri de partid! Aia cu românii care vor ieși cu furcile in stradā, e de un penibil total! Sā presupunem prin absurd cā totuși cā vor ieși. Pe cine sā urmeze, pe tine? Șeful opoziției, cu atitudine de melc, vizibil slujitor credincios al Cotroceniului și fricos pana-n măduva oaselor? Nu, Marcel, nu te vor urma! Pentru cā tu și mica gașcā de securici, care ați pus mâna pe partid intamplator, reprezentați tot ceea ce votanții PSD disprețuiesc mai mult. Prefăcătorie, lașitate și trādare! Îți scriu aceste rânduri și pentru cā am auzit un zvon. Cicā șefii tāi, in fata cărora te umilești constant, s-au cam plictisit de prestația ta. Te vor înlocuit cu un apropiat amic, chiar mai nasol decât tine! Și-ți pregătesc ceva de-o sā amuțești total. Ceva atât de rușinos, atât de urât, încât, prin tine, vor arunca in aer tot partidul! Îți dau un sfat: du-te urgent la Liviu, cazi in genunchi, cereți iertare pentru tot! Poate i se face iarăși milā si te salvează din nou! #faratradatoriinfunctiipublice”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.