Colecția excentrică de mașini de lux a lui Arnold Schwarzenegger: Actorul deține și un tanc funcțional

Legendarul culturist și actor Arnold Schwarzenegger are o pasiune deosebită pentru mașini. Averea adunată de-a lungul carierei i-a permis să își alcătuiască o colecție impresionantă de vehicule de colecție, cu exemplare inedite.

Schwarzenegger a parcurs un drum lung de la primul său titlu de Mr. Universe în 1967. În cei 55 de ani de carieră, fostul culturist a adunat o avere de 450 de milioane de dolari. Și a folosit o parte din această avere pentru a acumula o colecție uriașă de mașini, conform Mediafax.

Cu toate acestea, mașinile sale nu sunt de genul celor pe care le găsești de obicei pe străzi. Iată care sunt o parte dintre cele mai luxoase vehicule pe care le deține Arnold Schwarzenegger.

Hummer H1 în stil militar, Mercedes-Benz Unimog, Hummer H1 Slant Back și Dodge M37 ex-militar sunt vehiculele în stil militar pe care le deține culturistul devenit actor. Și având în vedere numeroasele sale roluri de militar, pare corect ca fostul Mr. Olympia să dețină mai multe mașini cu tematică militară.

Cu toate acestea, există un vehicul din colecția sa care le-ar întrece pe toate celelalte de pe listă. Este vorba despre tancul său personal M47 Patton Tank. Da, un tanc! Și nu este doar pentru spectacol, este o mega-mașină complet funcțională.

Dar, în afară de mașinile sale de tip militar, starul Terminator deține și mai multe mașini sport, clasice și de epocă. Dintre modelele sportive pe care Schwarzenegger le deține, Bugatti Veyron este cel mai izbutit din punct de vedere al puterii, vitezei și aspectului.

Printre alte mașini sport pe care le deține americanul de origine austriacă se numără Porsche Turbo, un Audi R8 construit la comandă, Bentley Continental GT SuperSports Cabriolet, Mercedes-Benz SLS AMG Roadster și un Bentley Continental GTC. În plus, fostul guvernator al Californiei deține și o Tesla Roadster electrică de primă generație.

Bărbatul cel mai cunoscut pentru abilitățile sale de culturist nu are decât un singur muscle car în colecția sa. Și aceasta este Dodge Challenger SRT.

Vedeta mai deține două Hummer-uri, H2 și H2 Hydrogen, un model eficient din punct de vedere energetic. Și, deși majoritatea mașinilor sale sunt din categoria celor modene, el deține și câteva piese clasice.

Actorul deține, de asemenea, un Excalibur cu aspect vintage, chiar dacă modelul doar pare vintage, dar în realitate, acesta a trecut pentru prima dată pe linia de asamblare abia în 1965. Singurul alt model clasic de pe lista sa de colecție este Cadillac Eldorado Biarritz.

Schwarzenegger mai are încă două mașini interesante în colecția sa. Este vorba despre Kreisel Electric G500, fabricat la comandă, și sedanul de lux Bentley Arnage. În plus, el are o motocicletă Indian Chief care se adaugă la această listă.