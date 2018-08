Comisia pentru apărare a Camerei Deputaților, ședință de URGENȚĂ după violențele de la protestele din Piața Victoriei

Comisia pentru apărare din Camera Deputaţilor se va reuni luni, la ora 10.00, într-o şedinţă în care urmează să fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a şefului Jandarmieriei, Sebastian Cucoş, a prefectului Capitalei, Speranţa Clişeru, dar şi a altor persoane implicate în activitatea de coordonare a Jandarmeriei, la intervenţia de la protestul din 10 august, a declarat pentru News.ro vicepreşedintele Comisiei, deputatul PNL Ovidiu Raeţchi.

Potrivit acestuia, în şedinţa de marţi se va discuta doar despre persoanele care ar urma să fie audiate în Comisia de apărare.

De asemenea, iniţial, invitaţiile către persoanele care urmează să fie audiate ar fi trebuit trimise în cursul zilei de luni de către Biroul Comisiei de apărare, iar persoanele ar fi urmat să se prezinte marţi la audieri, dar s-a decis că perioada este prea scurtă.

Raeţchi a anunţat luni că liberalii au cerut convocarea urgentă a Comisiei, în vederea audierii şefilor din Jandarmerie şi din MAI pe tema intervenţiei din 10 august din Piaţa Victoriei. Într-un mesaj adresat preşedintelui Comisiei, Dorel Căprar, el a formulat o solicitare în 10 puncte în care arată că se impun lămuriri, printre altele, cu privire la strategia ofensivă a Jandarmeriei, dotările şi armamentul de care au dispus jandarmii, precum şi detalii legate de ordinul de intervenţie.

Citește și: Ion Cristoiu e CATEGORIC: Zilele Vioricăi Dăncilă în fruntea guvernului și ale lui Liviu Dragnea în fruntea PSD trebuie să fie numărate

"În ultimele luni, am solicitat în mai multe rânduri audierea ministrului de Interne şi a şefilor din Jandarmerie, după o serie de intervenţii îngrijorătoare în cursul manifestaţiilor de protest din Bucureşti. Ne doream să aflăm, în cadrul acelor audieri, ce condiţii speciale au determinat intervenţii în forţă, în contextul în care în România am avut sute de proteste paşnice. Din păcate, parlamentarii PSD-ALDE au votat de fiecare dată împotriva convocărilor solicitate - deşi acestea erau legitime, necesare, chiar obligatorii în baza atribuţiilor noastre. Dacă nu intervenim atunci când cetăţenii acuză brutalităţi ale forţelor de ordine, atunci când să o facem şi care mai sunt atribuţiile noastre? Cred că dacă Comisia nostră şi-ar fi exercitat la timp această atribuţie de control, dacă am fi arătat Ministrului de Interne că dă socoteală cu adevărat în faţa Parlamentului, nu am fi ajuns la intervenţia violentă din Piaţa Victoriei", spune Raeţchi în scrisoare.