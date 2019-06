Compania Apple provoacă Netflix: În a doua parte a anului 2019 se lansează platforma Apple TV+

Apple este hotărâtă să rivalizeze cu Netflix în cursa pentru Oscaruri, surse din interiorul companiei anunțând că se plănuiesc bugete cuprinse între 5 și 30 de milioane de dolari pentru câte șase filme care să intre în competiție în fiecare an, anunță Indie Wire, potrivit mediafax.

Compania Apple va deveni un concurent direct al Netflix în a doua parte a anului 2019, când va lansa platforma Apple TV+, care va distribui formate originale de televiziune, filme și seriale.

New York Post citează surse care susțin că Apple va produce și “șase pelicule cu buget mic cu intenția unor producții care să câștige premii ale Academiei Americane, cunoscute ca Oscaruri”.

Se pare că proiectul este unul diferit de colaborarea Apple cu A24, compania care a anunțat că va produce mai multe filme de lung metraj pentru Apple. Primul proiect inițiat în această colaborare este filmul Sofiei Coppola, “On the Rocks”, cu Bill Murray și Rashida Jones.

Pentru a intra în cursa pentru Oscaruri, filmele produse de Apple trebuie să stea în cinematografe cel puțin o săptămână, regulamentul Academiei Americane de Film precizând această condiție pentru a lua în seamă producțiile dintr-un an pentru trofeele pe care le acordă.

Decizia celor de la Apple pare să fi fost determinată de succesul reputat de Netflix la cea mai recentă ediție a Oscarurilor, când platforma a câștigat primele premii cu filmul lui Alfonso Cuaron, “Roma”. Producția a adus primele nominalizări la categoria Cel mai bun film și Cel mai bun regizor, adunând, în total 10 nominalizări. “Roma” a câștigat premiile pentru Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu original și Cea mai bună imagine. Netflix are șanse să repete succesul din acest an și la ediția 2020 a premiilor, mizele fiind noile proiecte semnate de Martin Scorsese (”The Irishman”), Dee Rees (“The Last Thing He Wanted”) și de Noah Baumbach (o comedie al cărei titlu încă nu a fost anunțat, cu Adam Driver și Scarlett Johansson).