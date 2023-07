Compania de dezvoltare imobiliară Grand Development investeşte peste 12 milioane de euro în dezvoltarea unui resort lângă Braşov

Compania de dezvoltare imobiliară Grand Development investeşte peste 12 milioane de euro în dezvoltarea Montebello Transylvania Resort, amplasat lângă Braşov, ce va fi format din 47 de vile tip chalet scandinav, potrivit news.ro.

”Compania de dezvoltare imobiliară Grand Development investeşte peste 12 milioane de euro în dezvoltarea Montebello Transylvania Resort, amplasat lângă Braşov. Compania a fost fondată şi este condusă de Ionuţ Nicolescu, după ce a realizat exit-ul din compania de consultanţă imobiliară SVN Romania şi holdingul imobiliar Meta Estate Trust, companii unde a fost unul dintre co-fondatori”, anunţă compania.

Montebello Transylvania Resort va fi format 47 de vile tip chalet scandinav, cu spaţii mari vitrate şi dotări premium, precum şi facilităţi individuale cum ar fi foişor, jacuzzi, grădini private amenajate peisagistic şi două locuri de parcare private. Proiectul este amplasat într-o poiană montană de 2,6 hectare din apropierea Braşovului, în mijlocul unei păduri seculare localizate pe raza localităţii Cristian şi în apropiere de drumul Râşnov – Poiana Braşov, la o distanţă de 20 de minute de recent inauguratul Aeroport Internaţional Braşov.

”Montebello Transylvania Resort reprezintă un proiect de reconversie, fiind dezvoltat pe fostul amplasament al unei fabrici de cărămidă, abandonată de peste 25 de ani. În ultimele 12 luni au fost realizate ample lucrări de conectare şi racordare a terenului la toate reţelele utilitare, care anterior se aflau la distanţe de câţiva kilometri de proiect. În prezent se efectuează branşările individuale ale vilelor precum şi amenajările generale ale terenului şi proiectului, care va include şi trei parcuri şi o serie de facilităţi, inclusiv un serviciu de concierge pentru rezervări, închirieri de echipamente sportive şi servicii de catering şi aprovizionare”, precizează dezvoltatorul.

Prima fază a proiectului va fi finalizată în luna noiembrie a acestui an.

„Braşovul a devenit a doua cea mai mare piaţă rezidenţială regională din România şi este piaţa care oferă cel mai mare randament investiţional din ţară, proprietăţile de aici atrăgând turişti pe întreaga perioadă a unui an. Potenţialul de dezvoltare al Braşovului este uriaş iar deschiderea Aeroportului Internaţional va aduce un plus semnificativ pe toate palierele economice, inclusiv pe cel turistic – doar două curse charter pot ocupa întreaga capacitate hotelieră de cinci stele din Braşov. Am decis astfel să dezvoltăm nu doar un proiect care să satisfacă dorinţele unui cumpărător a unei locuinţe premium de vacanţă ci şi un produs care să ofere un randament investiţional ridicat”, a declarat Ionuţ Nicolescu, fondator Grand Development.