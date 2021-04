Concert inspirat de creaţiile lui Charlie Parker, la Sala Radio

Concertul jazz „Funky Bird”, inspirat de creaţiile lui Charlie Parker, va fi susţinut joi de Big Band-ul Radio şi va fi transmis live, de la ora 19:00, potrivit news.ro.

Evenimentul este conceput în jurul pieselor create de celebrul saxofonist şi compozitor de jazz Charles Parker Jr. (1920 - 1955), cunoscut şi sub porecla „Bird” (pasărea, n.r.). Vor fi interpretate piese ca „Chasing the Bird”, „Cheryl”, „My Little Suede Shoes”, „Now’s the Time” şi „Yardbird Suite”.

Conceptul evenimentului îi aparţine compozitorului şi dirijorului George Natsis, care propune o reinterpretare în manieră funk a muzicii legendarului saxofonist american, considerat părintele bebop-ului.

Pe scena Sălii Radio, în concertul susţinut fără public, vor urca George Natsis - conducerea muzicală/ pian, Sebastian Burneci - trompetă/ flugelhorn, Cătălin Milea - saxofon alto, Florian Radu - trombon, Liviu Negru - chitară, Adrian Flautistu - bas, Laurenţiu Zmău - baterie şi Adrian Cojocaru - percuţie.

Concertul va fi transmis în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical şi online, pe site-urile radioromaniacultural.ro şi romania-muzical.ro, şi pe paginile de Facebook ale RRM şi Orchestrele şi Corurile Radio.